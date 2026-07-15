Патрушев заявил о полной боеготовности морских стратегических ядерных сил России

Tекст: Дарья Григоренко

«Наши морские стратегические ядерные силы находятся в полной боеготовности», – подчеркнул Патрушев, передает РИА «Новости».

По его словам, отечественный военно-морской флот активно защищает интересы государства по всему миру. При этом все потенциальные угрозы со стороны возможных противников тщательно анализируются и учитываются военным руководством.

Эти вызовы нашли отражение в планах развития флота, в том числе в стратегии до 2050 года. Особый акцент на нейтрализации угроз сделан в проекте долгосрочной программы кораблестроения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале текущего месяца председатель Морской коллегии Николай Патрушев предложил признать угрозой создание военно-морского альянса стран Северной Европы и Украины.

Несколькими днями позже он назвал контроль над стратегическими морскими коммуникациями ключевым инструментом мирового давления.

В прошлом году президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития Военно-Морского Флота до 2050 года.