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Патрушев заявил о полной боеготовности морских стратегических ядерных сил России
Российский флот готов к выполнению задач и защите национальных интересов как вблизи государственных границ, так и в любых районах Мирового океана, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
«Наши морские стратегические ядерные силы находятся в полной боеготовности», – подчеркнул Патрушев, передает РИА «Новости».
По его словам, отечественный военно-морской флот активно защищает интересы государства по всему миру. При этом все потенциальные угрозы со стороны возможных противников тщательно анализируются и учитываются военным руководством.
Эти вызовы нашли отражение в планах развития флота, в том числе в стратегии до 2050 года. Особый акцент на нейтрализации угроз сделан в проекте долгосрочной программы кораблестроения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале текущего месяца председатель Морской коллегии Николай Патрушев предложил признать угрозой создание военно-морского альянса стран Северной Европы и Украины.
Несколькими днями позже он назвал контроль над стратегическими морскими коммуникациями ключевым инструментом мирового давления.
В прошлом году президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития Военно-Морского Флота до 2050 года.