При атаке БПЛА ВСУ на Воронежскую область пострадал мирный житель

Tекст: Вера Басилая

Минувшей ночью дежурные силы ПВО в Воронежской области обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор Александр Гусев в мессенджере Max.

В результате падения обломков ранения получил мужчина 1997 года рождения, он доставлен в больницу. Повреждены три частных дома: в одном обломок повредил стену, в другом пострадали кровля и забор, в третьем повреждена только кровля. Кроме того, выбиты стекла в одном нежилом здании.

По данным областных властей, исходя из оперативной обстановки, режим опасности атаки БПЛА в регионе не вводился.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 7 июля дежурные средства обороны в небе над Воронежской областью уничтожили 14 украинских беспилотников, а обломки повредили несколько частных домовладений и автомобилей.

В среду обломки сбитых беспилотников повредили жилые дома в Ростове-на-Дону.

За ночь над Россией уничтожили 93 украинских дрона.