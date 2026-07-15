Израильское правительство рассматривает управляемый хаос в регионе как оптимальную стратегию своего политического выживания. Интересы населения еврейского государства и всех остальных учитываются по остаточному принципу.0 комментариев
При атаке БПЛА ВСУ на Воронежскую область пострадал мирный житель
В Воронежской области ночью в среду сбили украинский беспилотник, обломки которого ранили молодого мужчину и повредили несколько частных домов и нежилое здание, сообщил губернатор Александр Гусев.
Минувшей ночью дежурные силы ПВО в Воронежской области обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор Александр Гусев в мессенджере Max.
В результате падения обломков ранения получил мужчина 1997 года рождения, он доставлен в больницу. Повреждены три частных дома: в одном обломок повредил стену, в другом пострадали кровля и забор, в третьем повреждена только кровля. Кроме того, выбиты стекла в одном нежилом здании.
По данным областных властей, исходя из оперативной обстановки, режим опасности атаки БПЛА в регионе не вводился.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 7 июля дежурные средства обороны в небе над Воронежской областью уничтожили 14 украинских беспилотников, а обломки повредили несколько частных домовладений и автомобилей.
В среду обломки сбитых беспилотников повредили жилые дома в Ростове-на-Дону.
За ночь над Россией уничтожили 93 украинских дрона.