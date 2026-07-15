Израильское правительство рассматривает управляемый хаос в регионе как оптимальную стратегию своего политического выживания. Интересы населения еврейского государства и всех остальных учитываются по остаточному принципу.0 комментариев
Обломки сбитых беспилотников повредили жилые дома в Ростове-на-Дону
В результате ночного налета украинских БПЛА в Ростове-на-Дону повреждения получили крыша частного строения и остекление многоэтажки, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Минувшей ночью средства противовоздушной обороны успешно отразили нападение на регион, указал Слюсарь, передают «Вести».
Целями удара стали несколько кварталов областного центра.
«В Железнодорожном районе в результате падения обломков БПЛА повреждена кровля частного дома, без детонации… В Советском районе взрывной волной повреждено остекление в одной из квартир жилого дома», – сообщил губернатор.
Он уточнил, что пострадавших среди гражданского населения нет. Проведение эвакуации жильцам также не потребовалось. В настоящее время специалисты продолжают уточнять информацию о возможных дополнительных разрушениях на местах падения обломков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 июля украинские беспилотники повредили пустой танкер в Азово-Черноморском морском канале.
В конце мая силы ПВО отразили массированную атаку из более чем 50 дронов в девяти районах Ростовской области. Также в том месяце российские военные уничтожили свыше 80 украинских БПЛА над территорией региона.