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FT: Сбежавшие из Калифорнии миллиардеры столкнутся с налоговыми проверками
Попытка богатейших предпринимателей избежать нового пятипроцентного налога путем срочного переезда из Калифорнии обернется для них жесткими проверками реальной смены места жительства, пишет Financial Times.
Американские бизнесмены, покинувшие штат ради ухода от сбора, подвергнутся жесткому контролю, передает РИА «Новости».
«Технологические предприниматели и инвесторы, которые утверждают, что покинули Калифорнию, чтобы избежать предложенного «налога для миллиардеров», должны ожидать детальной проверки своего налогового резидентства, которая определит, обязаны ли они уплатить налог в 5%», – указывает газета.
В июне инициативу вынесли на ноябрьское голосование. Разовый сбор затронет жителей с состоянием более одного млрд долларов на первое января 2026 года. Среди уехавших числятся сооснователь Google Сергей Брин, инвестор Дэвид Сакс и создатель Uber Трэвис Каланик.
Власти намерены скрупулезно изучать недвижимость, места обучения детей и банковские счета. Инспекторы проверят даже оставленные вещи с сентиментальной ценностью. Возможный уход богачей от налогов лишит здравоохранение 100 млрд долларов.
Несогласные активно готовятся к защите своих капиталов. Сергей Брин уже выделил 82 млн долларов на борьбу с инициативой. Ряд других магнатов планируют начать многолетние судебные тяжбы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, обсуждение налога на богатство в Калифорнии спровоцировало переезд ряда крупных инвесторов.
Бывший директор PayPal Питер Тиль обосновался в столице Аргентины. В период с 2020 по 2023 год этот американский штат потерял представительства более ста богатейших фирм.