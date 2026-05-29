NYT: Миллиардер Питер Тиль сбежал из США из-за мрачного будущего страны

NYT: Миллиардер Питер Тиль сбежал из США из-за мрачного будущего

Tекст: Катерина Туманова

«За последние два месяца Тиль встречался с президентом Аргентиины Хавьером Милеем и его министрами; приобрел особняк в одном из самых престижных районов Буэнос-Айреса; и устроил ужин с местными экономистами, где обсуждал Антихриста, одну из своих любимых тем для разговоров», – пишет New York Times (NYT) со ссылкой на аргентинских чиновников.

По словам двух источников, Тиль, который известен тем, что выбирает запасные страны для переговоров с Соединенными Штатами, рассматривает Аргентину в качестве еще одного плана Б на случай глобальных кризисов, таких как ядерная война или неконтролируемое развитие искусственного интеллекта.

Будучи родом из Германии, он вырос в США, он получил гражданство Новой Зеландии в 2011 году и подал заявку на получение паспорта на Мальте в 2022 году.

«Все миллиардеры мира, желающие бежать из стран, которые все больше регулируются, с более высокими налогами и правительствами, преследующими своих граждан, приветствуются в Аргентинской республике, новой земле свободы», – заявил в апреле глава кабинета министров Аргентины Мануэль Адорни.

Он добавил, что Тиль интересуется глубокими реформами, проводимыми в государстве.

За последние два месяца бизнесмен неоднократно встречался с президентом Аргентины Хавьером Милеем и профильными министрами. Правительство рассматривает возможность предоставления инвестору гражданства в рамках программы «золотых паспортов».

Решение о переезде также связано с возможным введением пятипроцентного налога на активы богатейших людей в Калифорнии. Помимо недвижимости в Буэнос-Айресе, предприниматель приобрел участок земли в соседнем Уругвае.

Присутствие известного венчурного капиталиста вызвало полярные оценки в аргентинском обществе: от надежд на приток иностранных инвестиций до опасений по поводу бесконтрольного капитализма.

