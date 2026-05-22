Агент СБУ признался, что хотел взорвать энергетический объект в Новороссийске
Сотрудники российских спецслужб предотвратили крупную диверсию на территории Краснодарского края, перехватив завербованного Киевом мужчину по пути к тайнику со взрывчаткой, сообщили в ФСБ.
Злоумышленник намеревался совершить атаку на городскую инфраструктуру, он признался в этом сам, передает РИА «Новости» со ссылкой на спецслужбу.
По словам фигуранта, украинский куратор связался с ним через приложение WhatsApp. Сотрудник спецслужб представился Владиславом и предложил регулярно выполнять незаконные поручения за денежное вознаграждение.
«В конце марта 2025 года он отправил мне фотографии и координаты с места расположения схрона, в котором находилась взрывчатка, которую я должен был поднять для совершения дистанционного подрыва объекта энергетической инфраструктуры города Новороссийска», – рассказал задержанный.
Оперативники задержали диверсанта в тот момент, когда он направлялся за спрятанным устройством.
