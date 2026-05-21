Россиянин без ног покорил Эверест на одних руках
Россиянин Рустам Набиев первым в истории взошел на Эверест на руках
Альпинист Рустам Набиев, лишившийся ног 11 лет назад, совершил беспрецедентное восхождение на высочайшую вершину планеты, используя только силу рук.
Спортсмен из Башкирии Рустам Набиев установил уникальное достижение, став первым человеком, добравшимся до вершины Эвереста исключительно на руках, передает РИА «Новости».
В 2015 году мужчина потерял ноги в результате трагического обрушения казармы, унесшего жизни 24 человек. Тогда он провел под завалами около семи часов.
«20 мая в 8.16 утра по непальскому времени впервые в истории альпинизма я, Рустам Набиев, взошел на вершину Эвереста только на одних руках! Я посвящаю это восхождение каждому, кто сейчас меня смотрит. Этим поступком просто хочу сказать одно: пока в вас теплится жизнь - боритесь! Боритесь до конца, пожалуйста! Оно того стоит!» – поделился эмоциями рекордсмен в своих соцсетях.
Набиев, родившийся в 1992 году, ранее уже демонстрировал выдающуюся силу духа. В 2020 году он успешно покорил Эльбрус. Кроме того, более трех лет спортсмен посвятил выступлениям за подмосковный следж-хоккейный клуб «Феникс».
Как писала газета ВЗГЛЯД, более 270 человек за сутки поднялись на вершину Эвереста.
Непальский альпинист Таши Гьялцен попал в Книгу рекордов Гиннесса за четыре восхождения на эту гору в течение 15 дней.