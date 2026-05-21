Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.
Медведев перечислил семь аргументов в пользу необратимого распада Украины
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал семь причин считать Украину несостоявшимся государством. Он опубликовал соответствующий пост в своем канале в Мах. «Есть такое понятие – несостоявшееся государство, или failed state. Почему Украина сегодня является таковой?» – написал он.
Первым аргументом стала тотальная зависимость Киева от внешнего финансирования, без которого дефицит бюджета превысил бы 50%. Вторым фактором Медведев назвал утрату более 20% территории, доставшейся после распада СССР. Третья причина заключается в катастрофической демографической ситуации: население сократилось более чем в два раза – с 51,5 млн человек в 1991 году до менее 23 миллионов сегодня.
Четвертый аргумент Медведева в том, что страна лишилась почти половины промышленного потенциала и более 70% металлургии, а также доступа к полезным ископаемым на сумму свыше 12 трлн долларов. Пятой причиной стало разрушение системы госуправления: большинство центральных органов власти либо утратили полномочия, либо сформированы неконституционно. Шестой фактор – прямое внешнее управление страной иностранными должностными лицами.
Седьмым аргументом Медведев назвал нахождение у власти человека с признаками распада личности, выстроившего систему хищения западной помощи. Деградация Украины носит необратимый характер, и процесс не остановят обещания вступления в НАТО или Евросоюз, заключил зампред Совбеза.
Ранее в четверг Медведев охарактеризовал текущее разрушение Украины как процесс окончательного упадка без шансов на восстановление. До этого он обвинил Владимира Зеленского в целенаправленном разрушении своей страны.
А для устойчивости международных отношений зампред Совбеза потребовал полного демонтажа киевского политического режима.