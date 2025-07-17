Российские войска освободили харьковское Дегтярное, запорожское Каменское и Попов Яр в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ около Рыжевки, Варачино, Павловки и Кондратовки Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям двух бригад теробороны рядом с Волчанском, Гатищем и Тихим Харьковской области.

ВСУ при этом потеряли до 160 военнослужащих, бронемашину, пять артиллерийских орудий, в том числе немецкую 155 мм самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000.

В то же время подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Белогорья, Новоданиловки, Степового и Новоандреевки Запорожской области.

Уничтожены до 65 военнослужащих, артиллерийское орудие, шесть станций РЭБ, четыре склада с боеприпасами и два склада материальных средств.

Подразделениями группировки «Центр» нанесено поражение формированиям пяти механизированных, десантно-штурмовой, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Удачного, Муравки, Петровского, Степановки и Новоукраинки ДНР, отчитались в Минобороны.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 420 военнослужащих, три бронемашины, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV, а также четыре артиллерийских орудия и израильская радиолокационная станция RADA.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны у Коровьего Яра, Карповки, Волчьего Яра, Новоселовки ДНР и Дружелюбовки Харьковской области.

При этом потери противника составили более 215 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, включая три американских бронетранспортера М113. Уничтожены радиолокационная станция RADA, станция РЭБ и станция радиоэлектронной разведки, а также пять складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Северска, Белой Горы, Иванополья и Новоселовки ДНР.

Противник при этом потерял до 135 военнослужащих, два пикапа, три артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны около Новогеоргиевки, Малиевки Днепропетровской области и Зеленого Поля Запорожской области.

При этом ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, три орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Как сообщалось ранее, российские войска выбили ВСУ из Каменского в Запорожской области 9 июля, до 17-го продолжалась зачистка населенного пункта.

Напомним, накануне ВС России также освободили Новохатское на западе ДНР. За день до этого российские войска освободили Воскресенку и Петровку в ДНР. А ранее они освободили запорожскую Малиновку и Маяк в ДНР.