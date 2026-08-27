Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.0 комментариев
Участники форума «Вместе победим» обсудили интеграцию ветеранов спецоперации
На форуме «Вместе победим» обсудили интеграцию ветеранов спецоперации в систему государственного управления, подчеркнув значимость их боевого опыта для принятия смелых решений.
Участники форума «Вместе победим» назвали инициативу снизу и смелость решений ключевыми ориентирами для госслужбы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Модератор дискуссии, ректор Президентской академии Алексей Комиссаров, отметил, что боевой опыт помогает руководителям быстрее действовать и отвечать за результат.
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога подчеркнул важность проактивной модели управления. «Не хватает проактивной модели управления. Нужно больше инициативы снизу – для улучшения качества жизни наших граждан, для развития территорий, инфраструктуры. Не нужно ждать, когда сверху правительство придумает новый проект или модель и начнет спускать ее вниз на исполнение», – заявил он. По его словам, руководители должны самостоятельно искать решения.
Глава Тамбовской области Евгений Первышов добавил, что управленцам необходимо лично понимать запросы жителей, а не опираться только на доклады. Врио заместителя губернатора Брянской области Андрей Фроленков призвал находить нестандартные подходы и не уклоняться от ответственности. Участники сошлись во мнении, что ветераны СВО могут привнести в органы власти дисциплину и скорость принятия решений.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул важность управленческого опыта ветеранов спецоперации для муниципальных властей.
В начале августа 27 участников боевых действий получили дипломы специалистов в сфере государственного управления в Тамбовской области.
Чуть позже выпускник кадровой программы «Время героев» Николай Соболев* занял должность помощника главы Якутии.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом