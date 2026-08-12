Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Участник «Времени героев» Соболев назначен помощником главы Якутии
Участник «Времени героев» Соболев стал помощником главы Якутии
Герой Российской Федерации, кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Николай Соболев* получил должность помощника главы Якутии по координации подготовки кадров для экономики региона.
Герой Российской Федерации и кавалер двух орденов Мужества Николай Соболев* назначен на должность помощника главы Республики Саха (Якутия). В июне прошлого года он вошел в число 85 участников второго потока программы, инициированной президентом России.
Комментируя новое назначение, Соболев отметил сложность стоящих перед регионом задач.
«Моя задача – помочь связать потребности отраслей, возможности образовательных организаций и меры государственной поддержки в единую систему подготовки кадров для республики», – заявил Соболев.
Соболев поблагодарил команду программы за качественную управленческую подготовку и главу Якутии Айсена Николаева за наставничество.
Глава Якутии Айсен Николаев подчеркнул готовность Соболева решать серьезные государственные задачи. По его словам, отдельным направлением работы нового помощника станет вовлечение участников и ветеранов спецоперации в государственное и муниципальное управление.
Николай Соболев родился в 1996 году в Амурской области. За героизм в ходе спецоперации он удостоен звания Героя России, награжден двумя орденами Мужества и медалью «За отвагу».
Ранее новые должности получили более 110 участников программы «Время героев».
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* Признан(а) в РФ иностранным агентом