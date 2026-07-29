Участник программы «Время героев» Готманов стал директором в ВЭБ.РФ

Tекст: Вера Басилая

Участник второго потока президентской программы «Время героев» Артем Готманов получил назначение в блок «Бизнес. Партнерство. Развитие» государственной корпорации.

В июне прошлого года он стал одним из 85 участников образовательного проекта, инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Комментируя свое назначение, Артем Готманов заявил: «Благосостояние страны строится на устойчивой и сильной экономике. Наша задача – поддерживать и ускорять этот рост. Для этого нужны новые производства, современная инфраструктура и проекты, которые развивают территории, повышают качество жизни людей и дают экономический результат, неразрывно связанный с социальным».

Наставник Готманова, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, отметил, что корпорация считает честью помогать ветеранам реализовывать себя в гражданской жизни. По его словам, опыт и ответственность таких людей представляют большую ценность для общества.

Артем Готманов родился в 1987 году в Брянске. Был мобилизован в 2022 году, а за героизм, проявленный в ходе СВО, удостоен ордена Мужества и медали «За отвагу». Ранее более 110 участников программы «Время героев» уже заняли новые руководящие должности в различных государственных структурах и регионах.

Ветеран спецоперации Амир Аккао получил должность заместителя главного инженера компании «Газпром газораспределение Ставрополь».

Также Герой России Олег Джафаров стал заместителем губернатора Еврейской автономной области.

Президент России Владимир Путин назначил участника программы «Время героев» Александра Шуваева временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.