США, по всей видимости, ведут скрытую подготовку к схватке за Тайвань, о чем парадоксальным образом говорит исчезновение прямых упоминаний острова из свежих военно-политических документов.0 комментариев
Участник «Времени героев» получил пост в «Газпром Газораспределение Ставрополь»
Участник программы «Время героев», ветеран специальной военной операции Амир Аккао назначен заместителем главного инженера компании «Газпром Газораспределение Ставрополь» после обучения по президентской программе.
О кадровом решении сообщается в официальном канале Max проекта.
Амир Аккао, завершивший обучение в мае текущего года, стал заместителем главного инженера компании «Газпром газораспределение Ставрополь».
«От устойчивости и надежности системы газоснабжения зависит тепло в домах, работа предприятий, социальных учреждений», – подчеркнул новый руководитель, добавив, что впереди предстоит масштабная модернизация сетей и цифровизация процессов.
Наставником специалиста во время учебы выступал министр энергетики Сергей Цивилев. Глава ведомства выразил уверенность, что полученные управленческие компетенции и богатый жизненный опыт помогут ветерану эффективно решать стоящие перед предприятием задачи.
«Я, как наставник Амира, убежден, что назначение на новую должность – это закономерный этап его профессионального развития после участия в программе «Время героев». Уверен, что полученные знания, управленческие компетенции и богатый жизненный опыт помогут ему эффективно решать стоящие перед предприятием задачи, вносить вклад в развитие газовой инфраструктуры Ставропольского края и всей энергетической отрасли», – отметил Цивилев.
Амир Аккао родился в 1989 году в Черкесске. За героизм в ходе несения службы он был удостоен медали Суворова. Стоит отметить, что к настоящему моменту уже более 100 выпускников президентской кадровой программы получили новые назначения на ответственные должности.
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