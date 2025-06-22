Сальдо сообщил о пресечении высадки ВСУ на Тендровской и Кинбурнской косах

Tекст: Дарья Григоренко

Он на ПМЭФ отметил, что группировка войск «Днепр» полностью контролирует всю прибрежную территорию и заранее обнаруживает попытки десантирования, передает РИА «Новости».

Сальдо подчеркнул: «Наши воины видят, когда противник пытается начать это делать и сразу же уничтожают даже на подходах к берегу». По словам главы региона, возможности технического наблюдения за действиями противника на высоком уровне и постоянно совершенствуются.

Он добавил, что любые десантные действия украинских войск становятся известны российской стороне заранее, что позволяет оперативно пресекать их попытки.

Ранее Сальдо заявил, что все острова в устье Днепра Херсонской области находятся под контролем российских военных после их полной зачистки от присутствия ВСУ.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в день основания Херсона, 18 июня, губернатор Сальдо сообщил о намерении возродить город после освобождения от ВСУ. До этого Сальдо заявил о благоприятной военно-политической обстановке для освобождения Херсона и правобережья.