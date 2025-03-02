Сальдо заявил о благоприятной ситуации для освобождения Херсона и правобережья

Tекст: Дмитрий Зубарев

Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области, заявил в своем телеграм-канале, что текущая военно-политическая ситуация способствует освобождению города Херсон и правобережья Херсонской области, сообщает ТАСС. Он отметил, что «осталось одно, самое важное: вновь освободить Херсон и все правобережье», добавив, что задача предстоит сложная, но выразил уверенность в ее успешном решении.

Сальдо также напомнил о событиях 2 марта 2022 года, когда российская армия уже освобождала Херсон, сравнив это событие с чудом для многих жителей города. Он подчеркнул, что для Северного Причерноморья начался новый исторический период интеграции в состав России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Херсоне, контролируемом Вооруженными силами Украины, произошли серии взрывов, в результате которых Вооруженные силы Украины потеряли один из пунктов дислокации. Сообщалось, что Вооруженные силы Украины усилили атаки на Херсонскую область на фоне переговоров США и России.