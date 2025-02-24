Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.2 комментария
Серия взрывов произошла в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Херсоне, а также в Кременчуге
Серия взрывов произошла в Херсоне, а также в Кременчуге, в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога, сообщили украинские СМИ.
Украинский телеканал «Общественное» сообщил о новых взрывах в городе Херсоне, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА «Новости».
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в этот раз воздушная тревога в подконтрольной ВСУ части Херсонской области не была объявлена. Ранее в понедельник также сообщалось о взрывах в том же городе.
Кроме того, взрыв прогремел в Кременчуге Полтавской области, где была объявлена воздушная тревога.
Воздушная тревога также продолжает действовать в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях Украины, следует из данных министерства цифровой трансформации.