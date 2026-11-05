Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.0 комментариев
В трех районах Киева ввели экстренные отключения света
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений электроснабжения в трех районах Киева по команде компании «Укрэнерго».
Экстренные отключения электроснабжения введены в части Святошинского, Шевченковского и Подольского районов украинской столицы, передает РИА «Новости» со ссылкой на ДТЭК.
Там напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник мэр Киева Виталий Кличко заявил о крайне сложной ситуации с электроснабжением украинской столицы из-за повреждения объектов регионального энергоузла.
В понедельник украинский энергетический холдинг ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений электроснабжения на территории Киева и Киевской области.
В воскресенье в Киеве применили экстренные отключения электроэнергии.