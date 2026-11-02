В Киеве и Киевской области ввели аварийные отключения электроэнергии

ДТЭК: В Киеве и Киевской области начались экстренные отключения света

Tекст: Ольга Иванова

Меры были приняты по распоряжению национальной энергетической компании «Укрэнерго», передает ТАСС.

«Киев и Киевская область: по команде «Укрэнерго» введены экстренные отключения. Напомним: во время экстренных отключений графики не действуют», – заявили в ДТЭК.

Официальные причины отсутствия света в украинской столице и области не называются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о применении экстренных отключений электроэнергии в Киеве.

В субботу мэр города Виталий Кличко заявил о проблемах с водоснабжением в украинской столице после трех попаданий беспилотника в объект критической инфраструктуры.

В пятницу национальная энергетическая компания «Укрэнерго» подтвердила отсутствие электроснабжения у потребителей в Киеве и трех украинских областях из-за повреждения энергетической инфраструктуры.