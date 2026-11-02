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В Киеве и Киевской области ввели аварийные отключения электроэнергии
ДТЭК: В Киеве и Киевской области начались экстренные отключения света
Украинский энергетический холдинг ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений электроснабжения на территории Киева и Киевской области.
Меры были приняты по распоряжению национальной энергетической компании «Укрэнерго», передает ТАСС.
«Киев и Киевская область: по команде «Укрэнерго» введены экстренные отключения. Напомним: во время экстренных отключений графики не действуют», – заявили в ДТЭК.
Официальные причины отсутствия света в украинской столице и области не называются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о применении экстренных отключений электроэнергии в Киеве.
В субботу мэр города Виталий Кличко заявил о проблемах с водоснабжением в украинской столице после трех попаданий беспилотника в объект критической инфраструктуры.
В пятницу национальная энергетическая компания «Укрэнерго» подтвердила отсутствие электроснабжения у потребителей в Киеве и трех украинских областях из-за повреждения энергетической инфраструктуры.