В Госдуме предложили кормить медведей и собак из приютов просроченной едой

Депутаты Госдумы предложили подкармливать медведей в лесах просроченной едой

Tекст: Алексей Дегтярёв

Парламентарии считают, что сейчас продукты с истекшим сроком годности, конфискованная рыба и запрещенная ко ввозу сельхозпродукция подлежат обязательному уничтожению, хотя часть из них вполне пригодна для животных, пишет «Газета.Ru».

«Учитывая, что конкретно для этих животных свежесть продуктов не важна, разумным выходом из положения было бы вывозить просроченные продукты – конфискат, рыбную и сельскохозяйственную продукцию, подлежащую по закону уничтожению, в леса, в места обитания медведей», – заявил Гибатдинов.

Сенатор подчеркнул, что медведи выходят к людям из-за недостатка пищи в лесу, так как им необходимо накопить жир перед зимой. Кроме того, просроченную еду предложили отправлять в приюты для кошек и собак, которые постоянно испытывают дефицит кормов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу председатель правления фонда «Мир медведей» Андрей Иванов объяснил участившиеся выходы животных к людям последствиями массового отстрела крупных самцов. В прошлом месяце сообщалось, что в результате нападений бурых медведей с весны погибли как минимум 26 жителей различных регионов.

В сентябре вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил о подготовке правительством мер в связи с участившимися нападениями медведей на людей.