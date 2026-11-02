ФСБ показала разминирование отправленных бойцам СВО очков для дронов

Tекст: Алексей Дегтярёв

На опубликованных кадрах видно, как робот-сапер извлекает опасный предмет из очков для управления дронами и помещает его в специальное устройство, передает ТАСС.

Взрывчатка была спрятана внутри FPV-очков, которые злоумышленники пытались передать российским военнослужащим в зону проведения специальной военной операции под видом гуманитарной помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сотрудники ФСБ пресекли серию терактов с использованием заминированных FPV-очков.

Летом ведомство рассказало об оснащении украинскими спецслужбами предназначенных для удара по оборонному заводу в Подмосковье дронов канадской системой борьбы со средствами радиоэлектронной борьбы.

В прошлом году председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил о поступлении на фронт заминированных очков для дронов под видом гуманитарной помощи.