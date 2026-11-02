Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.3 комментария
ФСБ показала разминирование отправленных бойцам СВО очков для дронов
ФСБ распространила видеозапись, на которой показан процесс разминирования с помощью робота-сапера FPV-очков, отправленных российским военнослужащим в зону спецоперации под видом гуманитарной помощи.
На опубликованных кадрах видно, как робот-сапер извлекает опасный предмет из очков для управления дронами и помещает его в специальное устройство, передает ТАСС.
Взрывчатка была спрятана внутри FPV-очков, которые злоумышленники пытались передать российским военнослужащим в зону проведения специальной военной операции под видом гуманитарной помощи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сотрудники ФСБ пресекли серию терактов с использованием заминированных FPV-очков.
Летом ведомство рассказало об оснащении украинскими спецслужбами предназначенных для удара по оборонному заводу в Подмосковье дронов канадской системой борьбы со средствами радиоэлектронной борьбы.
В прошлом году председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил о поступлении на фронт заминированных очков для дронов под видом гуманитарной помощи.