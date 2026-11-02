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Кулеба заявил об упущенном шансе заключить мир с Россией в 2022 году
Кулеба: В конце 2022 года был шанс заключить соглашение с России
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в конце 2022 года у Киева был реальный шанс заключить мирное соглашение с Россией.
«Сейчас говорят, что в конце 2022 года был шанс заключить соглашение с Россией. Кстати, согласен: можно было попробовать», – заявил Кулеба в интервью изданию «Украинская правда».
Он отметил, что именно в тот период ситуация на фронте начала складываться не в пользу украинской армии, передает Lenta.ru.
По его словам, заключению мира тогда помешали общественная эйфория и желание «наказать Москву».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп заявил о приближении украинского конфликта к урегулированию.
Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что все стороны в настоящее время стремятся к завершению украинского конфликта, однако боевые действия продолжаются из-за поддержки Киева со стороны Европы.
Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности России возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.