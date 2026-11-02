Кулеба: В конце 2022 года был шанс заключить соглашение с России

Tекст: Вера Басилая

«Сейчас говорят, что в конце 2022 года был шанс заключить соглашение с Россией. Кстати, согласен: можно было попробовать», – заявил Кулеба в интервью изданию «Украинская правда».

Он отметил, что именно в тот период ситуация на фронте начала складываться не в пользу украинской армии, передает Lenta.ru.

По его словам, заключению мира тогда помешали общественная эйфория и желание «наказать Москву».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп заявил о приближении украинского конфликта к урегулированию.

Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что все стороны в настоящее время стремятся к завершению украинского конфликта, однако боевые действия продолжаются из-за поддержки Киева со стороны Европы.

Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности России возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.