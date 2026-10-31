В Киеве начались проблемы с водоснабжением после удара по инфраструктуре

Мэр Киева Кличко заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Один из объектов критической инфраструктуры столицы. Из-за этого возникли проблемы с водоснабжением в городе», – заявил Кличко, слова которого передает РИА «Новости».

В субботу утром Минобороны сообщило, что российские военные ночью поразили киевскую ТЭЦ-6, которая обеспечивала электричеством объекты военной логистики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу мэр Киева Виталий Кличко сообщил о проблемах с водоснабжением после трех попаданий беспилотников в объект критической инфраструктуры.

Во вторник он опубликовал фотографии серьезных повреждений Южного моста и инфраструктуры метрополитена.

В понедельник военный эксперт Борис Рожин рассказал о поражении инфраструктуры в Киеве.