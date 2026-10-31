Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.4 комментария
В Киеве начались проблемы с водоснабжением после удара по инфраструктуре
Мэр Киева Кличко заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры города, что привело к проблемам с водоснабжением.
«Один из объектов критической инфраструктуры столицы. Из-за этого возникли проблемы с водоснабжением в городе», – заявил Кличко, слова которого передает РИА «Новости».
В субботу утром Минобороны сообщило, что российские военные ночью поразили киевскую ТЭЦ-6, которая обеспечивала электричеством объекты военной логистики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу мэр Киева Виталий Кличко сообщил о проблемах с водоснабжением после трех попаданий беспилотников в объект критической инфраструктуры.
Во вторник он опубликовал фотографии серьезных повреждений Южного моста и инфраструктуры метрополитена.
В понедельник военный эксперт Борис Рожин рассказал о поражении инфраструктуры в Киеве.