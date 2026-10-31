Сикорский назвал подавшего в отставку посла Польши в Китае непрофессионалом

Сикорский обвинил в непрофессионализме ушедшего в отставку посла в Китае

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава польского внешнеполитического ведомства отреагировал на отставку посла страны в Китае на фоне кризиса вокруг Конституционного суда, передает ТАСС.

«Принимаю к сведению непрофессиональное завершение вашей миссии. Вы больше не представляете Польшу», – написал Сикорский в соцсети Х в ответ на публикацию Кумоха об уходе с должности.

Позже на брифинге в Атланте министр добавил, что посол бросил свою миссию, а в Польше нет принуждения к труду, сообщает портал gazeta.pl. Глава ведомства также напомнил о сохранении на зарубежных постах нескольких дипломатов по просьбе бывшего президента Анджея Дуды.

Кумох объявил об отставке в пятницу, пояснив невозможность дальнейшего исполнения обязанностей посла событиями в стране. В свою очередь глава Бюро международной политики при президенте Марчин Пшидач назвал решение дипломата проявлением мужества и ответственности за польскую демократию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу послы Польши в Румынии и Китае Павел Солох и Якуб Кумох заявили о своей отставке на фоне ситуации вокруг Конституционного суда страны.

Президент Польши Кароль Навроцкий созвал срочное совещание с участием всех политических сил для разрешения кризиса.

Евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала немедленно приостановить полномочия премьер-министра страны Дональда Туска.