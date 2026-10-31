Глава МИД Польши объяснил события вокруг Конституционного суда

Сикорский: События вокруг КС стали альтернативой президентской республике

Tекст: Дмитрий Зубарев

«События, произошедшие вчера вечером в Конституционном суде в Варшаве, не отличались изяществом, но альтернативой было смириться с неконституционным превращением Польши в президентскую республику», – написал Сикорский в соцсети X (бывший Twitter), передает ТАСС.

Политический кризис в Польше возник после решения премьер-министра Дональда Туска назначить судьей КС бывшего члена его кабмина Мачея Берека. У здания инстанции последние недели регулярно проходили протесты. 30 октября глава Минюста республики Вальдемар Журек направил ходатайство об отстранении от обязанностей и лишении иммунитета и. о. председателя КС Богдана Свенчковского. К охране территории суда были привлечены дополнительные силы полиции. В ночь на 31 октября протестующие собрались у здания суда и пытались прорваться через ограждение, полицией были задержаны три человека.

В связи с обострением кризиса президент Польши Кароль Навроцкий прервал поездку в Сенегал и вернулся в Варшаву.

Ряд оппозиционных политиков назвал происходящее попыткой госпереворота.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о повторении польскими властями незаконных методов Киева.

Евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала приостановить полномочия Туска.

В пятницу протестующие попытались ворваться в здание Конституционного суда в Варшаве.