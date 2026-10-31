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Замглавы Минобрнауки дала совет родителям выпускников при выборе вуза
Замглавы Минобрнауки Петрова призвала родителей выпускников поддержать их
Родителям старшеклассников следует стать для них «надежными друзьями и значимыми консультантами», оказывая психологическую поддержку, но оставляя окончательное решение за ребенком, заявила заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова.
«Мнение родителя всегда важно, и, как правило, оно, конечно, опирается на желание ребенка, в каком направлении двигаться. И здесь во многом происходит такая функция – «значимого консультанта», который подскажет в рамках того набора, который хотел бы выбрать ребенок, посоветует, что может быть лучше с учетом своего опыта», – заявила Петрова на Всероссийском родительском форуме РУДН.
По словам замминистра, главный совет родителям старшеклассников заключается в максимальной психологической поддержке ребенка в 11-м классе, передает ТАСС.
Она подчеркнула, что вместо частых напоминаний об экзаменах правильнее создавать атмосферу веры и помощи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре эксперт Минпросвещения Анна Ермолаева отметила необходимость для родителей стать поддерживающими проводниками для старшеклассников при выборе будущей специальности.