Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.0 комментариев
Эксперт Минпросвещения объяснила правила помощи школьникам при выборе профессии
Родителям посоветовали не навязывать подросткам выбор профессии
Родителям необходимо стать поддерживающими проводниками для старшеклассников, помогая им отделить истинные желания от чужих ожиданий при выборе будущей специальности, отметила замруководителя Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования МГППУ Анна Ермолаева.
Родителям стоит помогать детям определиться с будущей специальностью, задавая открытые вопросы и не навязывая готовые решения, передает РИА «Новости».
По словам эксперта Минпросвещения РФ Анны Ермолаевой, важно выявить истинные желания подростка.
«Выбор профессии – это не разовое решение, а длительный процесс самопознания, в котором важны пробы, ошибки и рефлексия. Родители могут стать не наставниками-диктаторами, а поддерживающими проводниками: задавать открытые вопросы, делиться своим опытом, но не навязывать готовые ответы. Особенно ценно помочь подростку отделить свои истинные желания от чужих ожиданий – тогда выбор станет осознанным, а не вынужденным», – пояснила она.
Специалист добавила, что неопределенность в таком возрасте является нормой. Подростку необходимо пространство для исследования своих интересов без страха осуждения.
Кроме того, Ермолаева посоветовала родителям обсуждать со старшеклассниками не только учебу, но и друзей, планы и увлечения. Если разговоры о поступлении занимают большую часть времени, ребенок может начать избегать общения, что угрожает хрупкому контакту в выпускном классе.
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