Евросоюз приостановил импорт бразильского мяса

ЕС запретил ввоз мяса из Бразилии из-за использования антибиотиков

Tекст: Мария Иванова

Европейский союз приостановил ввоз мяса, птицы, яиц, меда и других продуктов животноводства из Бразилии из-за опасений по поводу использования антибиотиков, передает Associated Press.

Власти ЕС заявили, что латиноамериканская страна не предоставила достаточных гарантий соответствия своей продукции европейским стандартам.

Бразильская ассоциация предприятий по экспорту мяса (ABIEC) выразила обеспокоенность решением Брюсселя. «Бразильская говядина продолжит продаваться на рынках, для которых она авторизована, но автоматической замены европейскому рынку нет, поскольку разные направления требуют разных продуктов и отрубов», – говорится в заявлении организации.

Конфедерация сельского хозяйства и животноводства Бразилии направила в министерство иностранных дел документ, в котором говорится, что приостановка ЕС приводит к явному аннулированию и ухудшению торговых выгод. В организации добавили, что Брюссель не учел строгость бразильской системы санитарного контроля.

Импорт мяса стал основным источником сопротивления в Европе соглашению о свободной торговле между ЕС и Меркосур, подписанному в январе. Бразилия является единственным членом торгового блока, затронутым приостановкой ЕС. Экономист Робсон Гонсалвеш назвал эти меры политическими и предрек появление новых ограничений в ближайшие годы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе страны Евросоюза утвердили соглашение о свободной торговле с МЕРКОСУР.

В мае временный торговый договор между сторонами вступил в силу.

Европейские фермеры массово перекрывали трассы из-за опасений наплыва дешевой латиноамериканской продукции.