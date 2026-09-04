В Финляндии обнаружили картографический дрон якобы российского производства

Финляндия подтвердила российское происхождение найденного картографического БПЛА

Tекст: Дмитрий Зубарев

Найденный в районе Порвоо картографический дрон оказался российского производства, передает РИА «Новости». Однако финские правоохранители пока не установили, кто именно и с какой целью использовал этот аппарат.

«Найденный на архипелаге Пеллинки беспилотник – российского производства. Однако пока нет информации, кто его использовал и с какой целью», – сообщил руководитель расследования береговой охраны Финского залива.

Минобороны Финляндии ранее отмечало, что дрон не представляет опасности для окружающих.

С марта финские власти регулярно фиксируют появление беспилотников в воздушном пространстве страны. Расследования показали, что многие из них имеют украинское происхождение. Известно, что как минимум три таких аппарата несли неразорвавшиеся боеприпасы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Министерство обороны Финляндии сообщило о находке неопознанного картографического беспилотника в районе города Порвоо.

Из-за частых инцидентов с летательными аппаратами финская армия решила сформировать специальные подразделения для борьбы с дронами.

Весной полиция страны подтвердила украинское происхождение четырех упавших на финской территории беспилотников.