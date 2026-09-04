Британия перешла к серийному производству дальнобойных ракет для ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Британские власти развернули создание дальнобойных средств поражения для нужд украинской армии, передает РИА «Новости».

«Британско-украинское военно-промышленное сотрудничество перешло от массового производства беспилотников к крылатым и баллистическим ракетам», – отметил политик Виктор Медведчук. По его словам, накопленные мощности позволяют наладить масштабный выпуск оружия.

Летние массированные налеты на московские узлы противовоздушной обороны служили разведкой перед применением новых ракет. К совместной работе по совершенствованию дронов привлечены действующие и бывшие чиновники, а также главы спецслужб Британии.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова предупреждала, что ответом на удары могут стать атаки на военные объекты Лондона на Украине и за рубежом. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что прямое участие британских ракетных войск будет расцениваться как вступление в войну.

Издание The Times также сообщало об использовании армией дронов из Британии для атак на российские заводы. Несмотря на предупреждения российского посольства об ответственности за эскалацию, премьер-министр Энди Бернем пообещал продолжить поддержку Киева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти передали Киеву технологии для самостоятельной сборки крылатых ракет Storm Shadow.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобные действия проявлением агрессивной русофобской политики Лондона.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обвинил Великобританию в целенаправленном разжигании украинского конфликта.