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    Недруга Зеленского в команде Трампа затравили до отставки
    Эксперт назвал враждебным шагом просьбу Японии о демонтаже памятника в Хабаровске
    Канцлеру Германии предрекли унизительное поражение на выборах
    Украина захотела провести чемпионат мира по футболу
    Российские войска освободили Грузское и Никаноровку в ДНР
    ВС России поразили два сухогруза с оружием для Украины
    Норвегия намеренно скрыла от России планы ареста судна «Профессор Молчанов»
    Украина решила перенаправить импорт топлива через Румынию
    Мьянма предложила создать центр торговли российской нефтью
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Чему должна учить школа

    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Кожедуб на Украине «свой», а Ковпак – чужой

    Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.

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    4 сентября 2026, 13:31 • Новости дня

    Песков назвал позицию России по урегулированию с Украиной незыблемой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Выдвинутые два года назад президентом Владимиром Путиным базовые условия России для мирного урегулирования украинского конфликта остаются полностью неизменными, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал ситуацию вокруг возможных новых мирных инициатив, передает РИА «Новости».

    «По-прежнему остается незыблемой та позиция Российской Федерации, которая была озвучена два года назад президентом РФ Владимиром Путиным в МИДе», – сообщил официальный представитель Кремля.

    Заявление прозвучало в ответ на вопрос прессы о появлении в последнее время свежих предложений на треке украинского урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил неизменность позиции Москвы по украинскому вопросу.

    В конце августа представитель Кремля сообщил о желании России достичь своих целей мирным путем.

    Позже российская сторона выразила готовность к проведению мирных консультаций с Киевом на территории Турции.

    3 сентября 2026, 17:27 • Новости дня
    Военкор Рожин: Под Киевом поражен завод Coca-Cola
    Военкор Рожин: Под Киевом поражен завод Coca-Cola
    @ STR/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил о поражении завода Coca-Cola в районе украинской столицы.

    По словам Рожина, на территории предприятия зафиксирован масштабный пожар.

    «В районе Киева поражен завод Coca-Cola. Там наблюдается масштабный пожар», – написал он в своем канале в Max.

    В августе российская армия поразила киевское предприятие по производству дронов.

    В июле Вооруженные силы России нанесли массированный удар по столичным заводам безэкипажных катеров.

    В начале лета военный эксперт Борис Рожин заявил о серьезных повреждениях киевского завода «Укроборонпром».

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    3 сентября 2026, 19:05 • Новости дня
    Трамп пообещал заставить Европу оплатить помощь США Украине

    Трамп: США намерены взыскать с ЕС выделенные Байденом на помощь Украине деньги

    Трамп пообещал заставить Европу оплатить помощь США Украине
    @ Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп пообещал заставить европейские страны компенсировать Вашингтону затраты на масштабную военную помощь Киеву.

    Вашингтон намерен взыскать с европейских стран сотни миллиардов долларов, направленных администрацией Джо Байдена на поддержку Киева, передает РИА «Новости». По словам Трампа, европейские союзники должны компенсировать эти затраты.

    «Администрация Байдена передала Украине совершенно бесплатно гораздо больше боеприпасов, чем мы использовали в Иране. Сотни миллиардов долларов были даны Украине и НАТО безвозмездно», – подчеркнул глава Белого дома.

    Политик добавил, что Европа могла бы самостоятельно оплатить военные поставки, если бы поступила соответствующая просьба. Несмотря на задержку, США все равно потребуют возврата этих средств, отметил он в своей публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американский лидер назвал поставки оружия Киеву на 300 млрд долларов причиной истощения арсеналов США.

    Ранее политик возложил на Европейский союз ответственность за оплату стоимости военного оборудования для Украины.

    В конце прошлого года Дональд Трамп объявил о прекращении прямых американских трат на поддержку украинской армии.

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    3 сентября 2026, 17:30 • Видео
    СБУ против ГУР. Чья возьмет?

    Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

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    3 сентября 2026, 19:55 • Новости дня
    Посол Нечаев: Германия сорвала возможность голосования в Бонне на выборах в Госдуму
    Посол Нечаев: Германия сорвала возможность голосования в Бонне на выборах в Госдуму
    @ IMAGO/Marc John/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Проведение выборов в Госдуму России 20 сентября оказалось под вопросом в Германии после решения Берлина закрыть генеральное консульство России в Бонне. Российская дипмиссия заявила, что из-за ограничений организовать голосование на базе представительства стало невозможно.

    Немецкое правительство исключило возможность зачисления специалистов генерального консульства в штат посольства, передает ТАСС. «Первого сентября 2026 года федеральное правительство ФРГ приняло беспрецедентное решение о закрытии до 18 сентября 2026 года генерального консульства России в Бонне», – говорится в обращении посла России в ФРГ Сергея Нечаева к проживающим в Германии соотечественникам.

    Соглашение о деятельности культурных центров прекращает действие, поэтому Российский дом науки и культуры в Берлине закроется к июню 2027 года. Работникам учреждений и членам их семей предписано незамедлительно покинуть страну. Из-за ограничений проведение голосования на выборах в Госдуму 20 сентября на базе представительства в Бонне стало невозможным.

    Глава дипмиссии напомнил, что боннское учреждение оставалось последним из пяти действовавших на немецкой территории. Ранее Берлин закрыл консульства в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. Посольство сделает все возможное для обеспечения доступа во всех регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Немецкое руководство потребовало от российских дипломатов срочно покинуть страну.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал этот шаг концом культурного присутствия ФРГ в России.

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    3 сентября 2026, 21:23 • Новости дня
    Губернатор Приморья назвал встречу Путина с тигром хорошим знаком

    Кожемяко: Встреча Путина с тигром – хороший знак

    Губернатор Приморья назвал встречу Путина с тигром хорошим знаком
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время поездки в Южное Приморье лично встретил тигра, что является хорошим знаком, заявил губернатор края Олег Кожемяко на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.

    Кожемяко на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума отметил значительный вклад главы государства в сохранение редкого хищника, передает РИА «Новости». Популяция тигра в Приморье увеличилась до 550-600 особей благодаря поддержке президента, отметил он.

    «За эти годы, благодаря усилиям в том числе и со стороны президента, той поддержке, которую выполняет сейчас АНО «Тигр», мы подняли до 550-600 особей в Приморском крае, что само по себе говорит о том, что его можно встретить в дикой природе. Он хозяин этого места, он хозяин тайги», – подчеркнул Кожемяко.

    Губернатор также напомнил о сложной ситуации в начале двухтысячных годов, когда в регионе процветало браконьерство, хищников массово отстреливали ради продажи шкур. Он добавил, что встреча Владимира Путина с тигром в одном из районов Южного Приморья является хорошим знаком, так как президент внес огромный вклад в восстановление популяции.

    Напомним, на пленарном заседании форума во Владивостоке президент России поделился историей о встрече с диким хищником.

    Глава государства пообещал уделить особое внимание сохранению амурского тигра.

    Ранее российский лидер рассказал о глубокой заинтересованности многих стран мира в восстановлении популяции этих животных.

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    3 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Минфин анонсировал продажу разработчика «Мира танков»

    Минфин: Компанию «Леста игры» планируется продать частному инвестору

    Минфин анонсировал продажу разработчика «Мира танков»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Государство планирует продать разработчика популярных игр «Мир танков» и «Мир кораблей» «Леста» частному инвестору, сделка может состояться уже осенью, сообщили в Минфине.

    Министерство финансов России готовится к крупной сделке по продаже известной игровой компании, передает РБК. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что реализация актива заинтересованному инвестору может состояться уже осенью.

    «Очень дорогая», – так охарактеризовал предстоящую продажу разработчика Моисеев, говоря о стоимости актива. Подробности о потенциальном покупателе и точной сумме сделки пока не раскрываются.

    Компания «Леста игры», создавшая популярные проекты «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz, перешла в государственную собственность летом 2025 года.

    Ожидается, что передача разработчика в частные руки станет одним из заметных событий на российском ИТ-рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура России потребовала передать государству доли владельцев компании «Леста».

    Позже Таганский районный суд Москвы обратил активы издателя видеоигр в доход страны.

    В июле прошлого года три разработчика «Мира танков» официально перешли в собственность Росимущества.

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    4 сентября 2026, 12:04 • Новости дня
    Эксперт назвал враждебным шагом просьбу Японии о демонтаже памятника в Хабаровске

    Политолог Ткаченко: Россия не позволит забыть ужасные преступления Японии

    Эксперт назвал враждебным шагом просьбу Японии о демонтаже памятника в Хабаровске
    @ Евгения Летта/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Требование убрать хризантему с мемориала «Победа на Востоке» стало очередным проявлением агрессивной политики Токио и попытки переписать историю, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Как отметил эксперт, удар прикладом по хризантеме на памятнике в Хабаровске уязвил национальную гордость японцев.

    «Политика Запада во многом строится на отрицании России: что бы ни делала наша страна, это почти неизбежно подается в негативном ключе. А Япония действует в русле западной повестки», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Впрочем, оговорился собеседник, реакция японской стороны на «удар прикладом» по хризантеме на памятнике в Хабаровске также может быть обусловлена чувством уязвленной национальной гордости. «Япония оскорбилась, потому что в ее представлении символ императорской семьи нельзя преподносить в негативном свете», – уточнил он.

    При этом оппоненты игнорируют исторический контекст. «Японская Квантунская армия совершала ужасные преступления. Токио неприятна эта страница истории, и нынешние власти думают, что уже перевернули ее. Россия не готова разделить эту точку зрения», – детализировал Ткаченко.

    Таким образом, жест японцев по поводу памятника – лишь один из элементов пазла антироссийской политики Токио, считает политолог. «Речь идет об откровенно враждебном и агрессивном шаге, который вполне вписывается в логику попыток «отмены» РФ и переписывания истории», – пояснил спикер. При этом, как отметил он, у Японии нет реальных рычагов для пропорционального ответа: она не одерживала побед над Россией, и у нее нет оснований для установки памятников, сопоставимых по смыслу с тем, что был открыт в Хабаровске.

    В пятницу в Хабаровске состоялось открытие мемориала в честь победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. За день до этого генконсульство Японии предложило демонтировать из оформления монумента символ императорского дома – хризантему. Цветок нанесен на пограничный столб, который прикладом разбивает красноармеец.

    «Хризантема является национальным цветком Японии, а печать с изображением хризантемы традиционно используется в качестве символа императора и императорской семьи, а также размещается на обложке японских паспортов. Просим местные органы власти принять меры, чтобы не допустить необоснованного разжигания противостояния между Японией и Россией, и отменить установку знака с изображением печати с хризантемой. В случае если подобные статуи уже установлены, просим рассмотреть возможность их демонтажа», – говорится в обращении генконсульства.

    Российское военно-историческое общество (РВИО) ответило отказом. Заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко расценил просьбу японской стороны как «крайне некорректную» и заявил, что хризантема останется на мемориале как «символ японского милитаризма, который совершил чудовищные преступления». «Это точная копия пограничного столба, который Императорская Япония поставила на острове Сахалин. Когда мы все-таки освободили Сахалин и вернули его России, русский солдат, советский солдат разбил этот символ милитаристской Японии», – сказал он.

    Отметим, бронзовый солдат, которого скульпторы и литейщики уже успели окрестить Иваном, установлен на набережной Амура в центре краевой столицы. Солдат держит в руках винтовку и прикладом разбивает японский пограничный столб с изображением хризантемы. Такие стояли на Сахалине на границе вдоль 50-й параллели северной широты после Русско-японской войны (1904-1905).

    Особое смысловое значение имеет архитектурно-мемориальная часть монумента – на пилонах увековечены наименования всех Дальневосточных фронтов, Забайкальского фронта, Тихоокеанского флота и Амурской флотилии. Эта деталь напоминает о масштабе Маньчжурской стратегической наступательной операции, в ходе которой советские войска разгромили миллионную Квантунскую армию.

    Овсиенко во время церемонии открытия памятника зачитал приветствие помощника президента России Владимира Мединского. «Победа СССР на Дальнем Востоке ознаменовала не только окончание Второй мировой войны, но и установление прочного и справедливого миропорядка. Открытие монумента – дань памяти и выражение благодарности бойцам многонациональной Красной армии, всем советским людям, которые своей борьбой и трудом приближали победоносное для нашей страны окончание самой страшной войны в истории человечества», – передал слова Мединского заместитель председателя РВИО.

    В свою очередь глава Хабаровского края Дмитрий Демешин назвал памятник «зримым воплощением глубокой благодарности потомков за Великую Победу». «Главная композиция комплекса – это 15-метровая бронзовая скульптура советского солдата. Он олицетворяет мужество и боевой дух всех воинов-дальневосточников и тогда, и сегодня. И в первые дни установки скульптуры жители Хабаровска дали ему собирательное по образу имя – Иван. Как воин Алеша, освободитель Болгарии, так и у нас Иван станет символом образца воина-дальневосточника», – подчеркнул Демешин.

    Напомним, в середине августа между Москвой и Токио также произошел дипломатический скандал. МИД Японии выразил «решительный протест» из-за поездки президента России Владимира Путина на Итуруп и вызвал посла РФ в Токио, а премьер-министр страны Санаэ Такаити заявила, что действия российского лидера «задевают чувства японцев» и являются категорически «неприемлемыми». Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в ответ указал, что демарши Токио не изменят статуса Курильских островов.

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    4 сентября 2026, 00:59 • Новости дня
    Боевик Интернационального легиона ВСУ убил двух американцев на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Боевик Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ во время боевого задания убил двух граждан США, следует из внутренних документов Службы безопасности Украины.

    Документ содержит сведения о звонке на телефон доверия СБУ в ночь на 23 января 2025 года, передает РИА «Новости».

    «На телефон доверия СБУ поступил звонок с мобильного номера телефона… инструктора Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ второго батальона Радека Беднара, который сообщил, что один из его рекрутов на боевом задании убил двух граждан США», – говорится в документе.

    По словам инструктора, после случившегося командир батальона теробороны ВСУ в спешке отправил убийцу на поезде за пределы Украины. Сотрудница СБУ, принявшая звонок, отметила, что Беднар не смог сообщить дополнительные подробности, поскольку плохо владеет украинским языком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ФСБ Александр Бортников в 2024 году заявил о численности Интернационального легиона в 18 тыс. человек из более чем 85 стран.

    Интернациональный легион территориальной обороны Украины создали по инициативе Владимира Зеленского в феврале 2022 года. В его состав вошли наемники из разных стран. В феврале в ВСУ сообщали, что боевиков легиона перевели в штурмовые подразделения сухопутных войск.

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    4 сентября 2026, 05:02 • Новости дня
    Пожар на территории нефтебазы произошел из-за атаки БПЛА на Краснодарский край
    Пожар на территории нефтебазы произошел из-за атаки БПЛА на Краснодарский край
    @ ГУ МЧС по Краснодарскому краю/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Сочи и на федеральной территории Сириус идет отражение масштабной атаки беспилотников, зафиксировано возгорание на нефтебазе, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    «В городе Сочи и федеральной территории Сириус отражают массированную атаку БПЛА на гражданскую инфраструктуру», – сообщил оперативный штаб Кубани в «Максе».

    По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Обломки сбитых дронов обнаруживают по различным адресам. В нескольких жилых домах и зданиях повреждено остекление. В отдельных случаях возникли возгорания, которые удалось оперативно потушить.

    Кроме того, пожар произошел на территории местной нефтебазы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с полуночи на подлете к Москве силами ПВО уничтожены 23 дрона.

    В результате украинского обстрела Шебекино в Белгородской области погибли четыре человека, включая двух медицинских работников, еще трое получили ранения.

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    3 сентября 2026, 19:25 • Новости дня
    Добывающие мощности «Нафтогаза» получили повреждения на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Производственные мощности компании «Нафтогаз Украины» получили повреждения, на территории предприятия по добыче газа возникли многочисленные пожары, сообщили в компании.

    На территории газодобывающего предприятия украинской компании вспыхнули многочисленные пожары, повлекшие остановку оборудования, уточнили в «Нафтогазе», передает ТАСС.

    Другие подробности инцидента в настоящее время не приводятся.

    В августе компания «Нафтогаз» приостановила работу ряда предприятий нефте- и газодобычи на востоке Украины.

    Месяцем ранее на нескольких добывающих площадках организации в Полтавской, Харьковской и Сумской областях вспыхнули масштабные пожары.

    В июне глава правления компании Сергей Корецкий подтвердил повреждение промышленных объектов в Полтавской области.

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    3 сентября 2026, 20:10 • Новости дня
    Шуваев назвал число погибших в результате украинских атак белгородцев

    Шуваев: Свыше 660 белгородцев погибли из-за украинских атак с 2022 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    С февраля 2022 года из-за украинских атак в Белгородской области погибли более 660 человек, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

    Свыше пяти тысяч жителей получили ранения, добавил он. «С февраля 2022 года нацисты убили 667 белгородцев, среди которых 28 детей. Ранили 5 080 жителей области, в том числе 305 детей», – сообщил Шуваев в своем канале в Max.

    Он подчеркнул, что эти цифры продолжают расти, а регион скорбит о каждом погибшем.

    Врио главы региона добавил, что область не сдается и наращивает меры защиты от атак. Усиливаются системы ПВО и противоракетной обороны, формируются новые батальоны «Барс-Белгород» с новейшим оборудованием. Также устанавливаются современные радиолокационные станции и строятся антидроновые коридоры над дорогами. Шуваев заверил, что эту работу будут только усиливать.

    В конце августа число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду возросло до 16 человек.

    В середине того же месяца при массированных атаках украинских войск на регион погибли восемь мирных жителей.

    Днем ранее один человек скончался в результате обстрела гражданского автобуса в Ракитянском округе.

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    4 сентября 2026, 10:59 • Новости дня
    Украина захотела провести чемпионат мира по футболу

    Украина и Польша обсудили совместную заявку на чемпионат мира по футболу

    Украина захотела провести чемпионат мира по футболу
    @ Tom Weller/dpa/Global Look Press

    Киев и Варшава приступили к обсуждению совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу в 2040-х годах, опираясь на успешный опыт Евро-2012.

    Украина и Польша рассматривают возможность совместного проведения чемпионата мира по футболу, пишет Politico.

    Министр спорта Украины Матвей Бидный подтвердил интерес страны к подаче заявки на турнир, который может состояться в 2040-х годах.

    «Ближайшая открытая дата для проведения чемпионата мира – где-то в сороковых годах… поэтому нам нужно планировать эту перспективу прямо сейчас», – заявил Бидный. Он добавил, что у стран уже есть успешный опыт организации Евро-2012, и повторение этого сценария привлекло бы внимание инвесторов.

    Любая заявка будет развиваться в совершенно иных условиях, чем Евро-2012. По оценкам украинского правительства и международных организаций, потребности страны в восстановлении составляют почти 588 млрд долларов на ближайшее десятилетие. Депутат украинского парламента Василий Мокан отметил, что совместная заявка стала бы мощным символом европейской солидарности.

    Мокан подчеркнул, что окончание конфликта, прочный мир и долгосрочные гарантии безопасности являются необходимыми условиями для проведения матчей на Украине. Идея совместной заявки также обсуждалась на полях Конференции по восстановлению Украины в Гданьске, однако польское министерство спорта пока не прокомментировало ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Украины Андрей Сибига летом признал наличие кризиса в отношениях Киева и Варшавы.

    Совет Международной федерации футбола в феврале отказался снимать санкции с российских сборных.

    Украинское внешнеполитическое ведомство ранее потребовало от ФИФА извинений за показ карты без Крыма.

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    3 сентября 2026, 17:40 • Новости дня
    Россиянки-зумеры стали чаще мужчин брать ипотеку

    Tекст: Ольга Иванова

    Молодые россиянки стали брать жилищные кредиты значительно чаще своих ровесников-мужчин, отдавая предпочтение готовым квартирам на вторичном рынке, следует из материалов «Домклика».

    В России молодые женщины оформляют жилищные кредиты почти в 1,7 раза чаще, чем их ровесники мужского пола, передает ТАСС. В основном представители поколения зумеров предпочитают покупать готовые квартиры.

    В 2026 году на вторичный рынок пришлось 52% всех оформленных молодыми людьми сделок. Средняя цена квартиры в этом сегменте, приобретаемой зумерами в ипотеку, составляет 4,2 млн рублей.

    На первичное жилье приходится 33% ипотечных договоров этой возрастной группы. Стоимость квартир в новостройках при этом заметно выше и в среднем достигает около 7 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем выдачи ипотеки в России в начале года сократился на 54%.

    Летом россияне массово подавали заявки на семейную ипотеку для фиксации выгодных ставок.

    При этом стоимость аренды жилья во всех регионах остается значительно ниже ежемесячных кредитных платежей.

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    3 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Мадьяр объяснил неготовность Украины к вступлению в ЕС ее «состоянием войны»

    Премьер Венгрии Мадьяр: Украина не готова к вступлению в ЕС

    Мадьяр объяснил неготовность Украины к вступлению в ЕС ее «состоянием войны»
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр назвал Украину не готовой к вступлению в Евросоюз из-за продолжающихся боевых действий.

    Кроме того, по словам премьер-министра Венгрии, Киев до сих пор не вернул права закарпатским венграм, передает РИА «Новости».

    «Украина – страна, находящаяся в состоянии войны, она явно не готова вступить в ЕС. Что бы ни пытались внушить Украине лидеры ЕС или стран-членов, я считаю это неправильным», – подчеркнул политик на правительственном брифинге.

    Глава правительства Венгрии также отметил, что украинская сторона брала на себя обязательства по восстановлению языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерского меньшинства в Закарпатье в установленный срок.

    Однако, как уточнил премьер-министр, пока никаких изменений в этом вопросе не наблюдается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отказался поддерживать форсированную интеграцию Украины в Евросоюз из-за продолжающегося вооруженного конфликта.

    Глава венгерского МИД Анита Орбан пригрозила заблокировать процесс присоединения Киева к объединению в случае нарушения соглашения о правах закарпатских венгров.

    Позднее глава венгерского правительства анонсировал скорую двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским.

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    3 сентября 2026, 18:12 • Новости дня
    МИД вызвал посла Норвегии из-за ареста судна «Профессор Молчанов»

    МИД вызвал посла Норвегии Олуфсен из-за ареста судна «Профессор Молчанов»

    МИД вызвал посла Норвегии из-за ареста судна «Профессор Молчанов»
    @ J.W.Alker/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство иностранных дел России выразило решительный протест послу Норвегии Хейди Олуфсен в связи с арестом российского научного судна на Шпицбергене.

    Российское внешнеполитическое ведомство вызвало посла Норвегии Хейди Олуфсен для заявления решительного протеста, сообщается на сайте МИД России. Причиной стал арест научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», который произошел 2 сентября в порту Баренцбурга на архипелаге Шпицберген по запросу Украины.

    Судно принадлежит Росгидромету и выполняло плановый рейс из Мурманска. На его борту находились ученые и сотрудники треста «Арктикуголь». Кроме того, корабль доставлял жизненно важные грузы в российские поселки Баренцбург и Пирамида.

    В министерстве подчеркнули, что введенные Осло ограничительные меры нарушают нормы международного права и Договор о Шпицбергене 1920 года. Российские граждане и организации на архипелаге фактически оказались в состоянии блокады, что расценивается как прямая дискриминация.

    Москва категорически не приемлет действия норвежских властей, направленные на ограничение законного присутствия России на Шпицбергене. Компетентные ведомства намерены добиваться снятия ареста с судна. Экипажу и пассажирам оказывается необходимая консульско-правовая помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежские власти арестовали российское научное судно по иску украинской компании «Нафтогаз».

    Российские дипломаты потребовали от Осло немедленного освобождения задержанного корабля.

    Минтранс выделил специальное судно для эвакуации экипажа и пассажиров.

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    4 сентября 2026, 10:17 • Новости дня
    Украина решила перенаправить импорт топлива через Румынию

    Mediafax: Украина перенаправит импорт топлива через Румынию

    Tекст: Мария Иванова

    Киев планирует импортировать топливо через Румынию по речным и железнодорожным маршрутам, чтобы обезопасить поставки на фоне угроз черноморским портам.

    Украина будет ввозить топливо в страну по румынским железнодорожным и речным маршрутам в качестве альтернативы уязвимым черноморским портам, передает ТАСС.

    Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Румынии Никушора Дана, сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

    Стороны договорились о расширении логистических мощностей железнодорожных и речных путей через Румынию.

    В условиях ударов по инфраструктуре Киев перенаправляет перевозки к дунайским портам Рени и Измаил, а также к железным дорогам на западной границе. Эти маршруты используются для экспорта и импорта, включая снабжение топливом.

    В конце августа около 80 судов ожидали прохода по Дунаю к украинским портам, причем приоритет отдавался перевозке топлива. В марте Зеленский и Дан подписали соглашение о сотрудничестве в области энергетики, предусматривающее развитие приграничной инфраструктуры и строительство линии электропередач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение судов в портах Одессы, Черноморска и Южного полностью остановилось. Из-за блокады черноморских маршрутов Украина потеряла треть поставок топлива.

    Систематические удары по инфраструктуре в четыре раза сократили морские перевозки страны.

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