Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Судно Морспасфлота задействовали для эвакуации людей со Шпицбергена
Чекунков: Морспасфлот эвакуирует людей с арестованного на Шпицбергене судна
Для спасения экипажа с задержанного норвежскими властями российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» выделено судно Минтранса, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Арест на корабль, который в настоящее время находится в порту Баренцбург на Шпицбергене, был наложен в среду по заявлению украинской компании «Нафтогаз», передает РИА «Новости».
«Для эвакуации людей, чтобы им было на чем туда уехать, задействовано судно Морспасфлота. Уже выделено судно Минтрансом», – рассказал Чекунков на итоговой пресс-конференции по результатам Восточного экономического форума.
По словам министра, примерно половина людей, завершивших свое творческое задание, отправится судном Морспасфлота до середины сентября. Оставшимся сотрудникам обеспечат консульское сопровождение, и они вернутся на родину самолетом.
Напомним, норвежские власти арестовали российское научное судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбурга на Шпицбергене.
Президент России Владимир Путин назвал задержание корабля актом государственного терроризма.
Посольство России потребовало незамедлительно освободить судно и обеспечить безопасность его пассажиров и экипажа.