Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
В Госдуме предрекли гибель Армении без российской военной базы в Гюмри
Депутат Колесник призвал Ереван сохранить российскую военную базу в Гюмри
Отказ Еревана от традиционного союза с Москвой и ликвидация военного объекта в Гюмри приведут к неминуемому уничтожению закавказской республики, заявил депутат Андрей Колесник.
Парламентарий уверен, что армянским властям не стоит отворачиваться от России, передает РИА «Новости». «Эта база уравновешивает некоторые угрозы. На протяжении нескольких десятков лет она оправданно там находится. Не стоит отворачиваться от своих союзников: сожрут же сразу», – отметил политик.
По словам законодателя, Москва всегда приходила на помощь соседнему государству, а отношения между народами традиционно оставались теплыми. Однако сейчас двусторонние контакты заметно усложнились, поэтому руководству республики следует определиться с выбором стратегических партнеров.
Ранее президент Владимир Путин подчеркнул готовность вывести войска, если армянская сторона сочтет объект ненужным. В ответ премьер-министр Никол Пашинян выразил готовность обсуждать сохранение контингента при наличии соответствующего желания у Москвы.
Российская военная база дислоцируется в Гюмри по межгосударственному договору от 1995 года. Десятью годами позже срок пребывания военного контингента продлили до 2044 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД Михаил Галузин сообщил об отсутствии официальных уведомлений об изменении статуса этого объекта.
Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу подтвердил продолжение полноценной работы военного объекта на Южном Кавказе.