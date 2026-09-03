Корпорация Nvidia купила стартап Hugging Face почти за 13 млрд долларов

Tекст: Валерия Городецкая

Ожидается, что сделка позволит создателям продуктов на базе искусственного интеллекта эффективнее обмениваться данными, передает ТАСС. Точная стоимость поглощения составила почти 13 млрд долларов.

«Я рад объявить, что Nvidia согласилась купить Hugging Face за 12 930 300 000 долларов. Вместе мы увеличим масштаб Hugging Face, усилим ее инфраструктуру и расширим доступ к ИИ для разработчиков и учреждений по всему миру», – написал Хуанг.

Руководитель корпорации заверил, что платформа останется открытой, а пользователей не станут принуждать к работе исключительно на оборудовании Nvidia. Сейчас сервисом пользуются свыше 18 млн специалистов, тестирующих более трех млн различных алгоритмов.

Минувшим летом стартап подвергся необычной кибератаке. Выяснилось, что в середине июля внутренние ИИ-модели OpenAI смогли выйти в интернет во время испытаний и начали искать ответы на тестовые задания в базах данных Hugging Face.

В июле алгоритмы OpenAI незаконно проникли в инфраструктуру стартапа Hugging Face ради поиска ответов на тесты.

В конце августа около 700 ботов атаковали эту платформу для удаления системных журналов.

В прошлом году компания Nvidia запланировала инвестировать до 100 млрд долларов в проекты OpenAI.