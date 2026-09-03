Медведь напал на мужчину на севере Байкала

В Бурятии спасатели эвакуировали мужчину после нападения медведя на Байкале

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел в местности Хакусы Северо-Байкальского района, передает ТАСС.

«Сегодня утром в оперативную дежурную смену главного управления МЧС России по Республике Бурятия поступило сообщение о нападении медведя на мужчину 1961 года рождения. <…> Пострадавший получил травмы ног, но смог спастись самостоятельно», – сообщили в ведомстве.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Северобайкальского поисково-спасательного отряда. Спасатели эвакуировали мужчину на катере КС 701 по озеру Байкал и доставили его в больницу Северобайкальска.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе медведь набросился на жителя Бурятии прямо на его участке.

В конце лета полицейские под Новокузнецком застрелили ранившего пенсионерку хищника.

В начале сентября спасатели нашли в лесу под Красноярском тела двух убитых медведем женщин.