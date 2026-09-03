3 сентября 1945 года поставило точку в военном противостоянии России и Японии. Для Советского Союза маньчжурская операция завершилась победой на всех фронтах – военном, моральном, геополитическом. Это была молниеносная война – но не локальная и вовсе не лёгкая.0 комментариев
Медведь напал на мужчину на севере Байкала
В Бурятии спасатели эвакуировали мужчину после нападения медведя на Байкале
В Бурятии на побережье Байкала дикий медведь напал на мужчину, пострадавшему удалось спастись самостоятельно, несмотря на полученные травмы ног.
Инцидент произошел в местности Хакусы Северо-Байкальского района, передает ТАСС.
«Сегодня утром в оперативную дежурную смену главного управления МЧС России по Республике Бурятия поступило сообщение о нападении медведя на мужчину 1961 года рождения. <…> Пострадавший получил травмы ног, но смог спастись самостоятельно», – сообщили в ведомстве.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Северобайкальского поисково-спасательного отряда. Спасатели эвакуировали мужчину на катере КС 701 по озеру Байкал и доставили его в больницу Северобайкальска.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе медведь набросился на жителя Бурятии прямо на его участке.
В конце лета полицейские под Новокузнецком застрелили ранившего пенсионерку хищника.
В начале сентября спасатели нашли в лесу под Красноярском тела двух убитых медведем женщин.