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    3 сентября 1945 года поставило точку в военном противостоянии России и Японии. Для Советского Союза маньчжурская операция завершилась победой на всех фронтах – военном, моральном, геополитическом. Это была молниеносная война – но не локальная и вовсе не лёгкая.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему в России полюбили греческого святого Спиридона

    Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как русские спасли поляков от истребления украинцами

    Геноцид поляков должен был произойти еще до Волынской резни – и в значительно большем масштабе. Заказчиком выступал Гитлер, исполнителями, как обычно, украинцы. Но поход Красной армии на Западную Украину и Западную Белоруссию не дал реализоваться этим планам.

    10 комментариев
    3 сентября 2026, 09:34 • Новости дня

    Песков назвал неуклюжими попытки Мерца заработать политические очки

    Песков: Канцлер ФРГ Мерц пытается неуклюже заработать очки резкими шагами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неуклюжими попытки канцлера Германии Фридриха Мерца заработать политические очки внутри страны с помощью резких антироссийских шагов.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц пытается заработать политические очки на внутреннем рынке за счет резких шагов, однако это получается у него чрезвычайно неуклюже, передает «Вести».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что подобные действия связаны с внутриполитическими неудачами немецкого лидера.

    «Определенный… эффект вот этих внутриполитических неудач Мерца, конечно же, свою роль играет. Но и он, конечно, за счет таких, как ему кажется, квазирезких шагов пытается какие-то очки заработать на внутреннем рынке. Но получается это чрезвычайно неуклюже, потому что до сих пор все, кто что-то немецкое за последние годы взрывал, это были украинцы, которых сами немцы же и поймали», – подчеркнул представитель Кремля.

    До этого глава Министерства иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль объявил о закрытии генерального консульства России в Бонне с 18 сентября. По его утверждению, эта мера была согласована с канцлером для укрепления безопасности страны. Заявление прозвучало на фоне инцидента с беспилотниками в аэропорту Лейпцига, который немецкие власти попытались связать с российской разведкой. В начале августа там обнаружили дрон с неизвестным взрывным устройством, а также зафиксировали столкновение грузового самолета DHL с подозрительным объектом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Власти ФРГ потребовали от сотрудников российского генконсульства в Бонне срочно покинуть страну.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала жесткий ответ на бездоказательные действия Берлина.

    2 сентября 2026, 11:01 • Новости дня
    Полиция ФРГ назвала замыкание под Кельном преднамеренной атакой

    В ФРГ расценили короткое замыкание на западе страны как преднамеренную атаку

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая полиция квалифицировала короткое замыкание на электроподстанции в Бергхайме под Кельном как преднамеренную атаку, исключив версию технической неисправности.

    Неполадки на подстанции в Бергхайме, расположенном недалеко от Кельна, стали результатом преднамеренных преступных действий, а не технического дефекта, передает Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом).

    Правоохранительные органы Германии считают произошедшее короткое замыкание умышленной атакой на инфраструктуру. В настоящее время полиция не усматривает связи между этим инцидентом и недавней диверсией в Бранденбурге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне экстренные службы обезвредили самодельные ракетные установки на трансформаторной подстанции в Бранденбурге.

    Неделей ранее злоумышленники повредили железнодорожные кабели в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

    В январе МВД Германии признало отсутствие связи берлинского блэкаута с Россией.

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    2 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    МИД вызвал временного поверенного в делах Германии
    МИД вызвал временного поверенного в делах Германии
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское министерство иностранных дел пригласило для беседы немецкого представителя Бернда Финке из-за недружественных высказываний властей европейского государства.

    Поводом для вызова послужили недавние антироссийские шаги официального Берлина, передает РИА «Новости». Дипломата попросили явиться на Смоленскую площадь в среду.

    Представители ведомства опубликовали комментарий по поводу произошедшего в социальных сетях. «Второго сентября в МИД России был вызван временный поверенный в делах ФРГ в Москве Бернд Финке на фоне вчерашних антироссийских действий и заявлений властей Германии», – подчеркивается в заявлении министерства.

    Накануне министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла из-за инцидента с беспилотником в Лейпциге.

    В конце августа официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на упреки немецких журналистов в оскорблении Берлина.

    Весной российское внешнеполитическое ведомство констатировало полное прекращение межгосударственных контактов с ФРГ.

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    3 сентября 2026, 08:36 • Видео
    Мерц закрыл Русский дом. Чего испугался?

    Германия закрывает консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине, бездоказательно обвинив РФ в т.н. «инциденте в Лейпциге». Так канцлер Фридрих Мерц готовится к воскресным выборам, которые выиграют его враги. Чем ответим?

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    3 сентября 2026, 08:29 • Новости дня
    Лавров заявил о конце культурного присутствия Германии в России
    Лавров заявил о конце культурного присутствия Германии в России
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Германия, закрывая российское консульство в Бонне и Русский дом, сознательно идет на шаг, который означает прекращение культурного присутствия ФРГ в России.

    Решение Берлина расторгнуть договор о деятельности Русского дома и закрыть генеральное консульство в Бонне отразится на двусторонних отношениях, передает РИА «Новости».

    Выступая на Восточном экономическом форуме, глава российского дипломатического ведомства прокомментировал действия немецких властей.

    «Они сознательно идут на шаг, который, они не могли этого не понимать, однозначно означает прекращение их культурного присутствия в Российской Федерации», – подчеркнул Сергей Лавров.

    Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль анонсировал закрытие российских представительств. Этому предшествовали заявления министра внутренних дел Германии Александра Добриндта, который бездоказательно обвинил Москву в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига 5 августа.

    Российская сторона назвала обвинения провокацией. Президент РФ Владимир Путин указал на отсутствие доказательств и связал выпады в адрес Москвы с тяжелым внутриполитическим положением в самой Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Министерство иностранных дел России оценило действия Берлина как деструктивные.

    Россия в ответ закроет отделения института Гете в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.

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    2 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Власти ФРГ установили подозреваемых по делу о дроне в аэропорту Лейпцига

    Suddeutsche Zeitung: Установлены подозреваемые по делу о дроне в аэропорту ФРГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Германии смогли установить личности двоих подозреваемых по делу об инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле, пишет газета Suddeutsche Zeitung.

    По данным Suddeutsche Zeitung, речь идет о гражданине Латвии родом из России и жителе Белоруссии с российским паспортом, передает ТАСС. Следствие полагает, что первый подозреваемый прилетел в Берлин в конце июля. Затем на арендованном автомобиле он отправился в Лейпциг, а за два дня до происшествия покинул ФРГ на самолете.

    На одном из обнаруженных дронов следователи выявили следы ДНК. Эти данные помогли выйти на след второго возможного злоумышленника, который въехал на территорию Евросоюза по итальянской туристической визе.

    Напомним, правительство Германии возложило ответственность за инцидент с беспилотниками на Россию.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов диверсии.

    Немецкие правоохранители обнаружили генетические следы на найденном в аэропорту аппарате.

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    2 сентября 2026, 19:05 • Новости дня
    МИД: Закрытие генконсульства в Бонне приблизило разрыв отношений России и ФРГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Закрытие российских представительств в Германии является очередным шагом к окончательному разрушению двусторонних отношений между странами, заявил МИД России.

    Министерство иностранных дел России оценило действия Берлина по закрытию дипломатических и культурных представительств как деструктивные. В ведомстве подчеркнули, что подобные шаги наносят серьезный ущерб двусторонним связям.

    «Указано, что решение правительства ФРГ о закрытии под этим мнимым предлогом генерального консульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине расценивается нами как очередной шаг на пути окончательного разрушения создававшегося многими поколениями российских и германских политиков и дипломатов потенциала двусторонних отношений», – говорится в заявлении на сайте МИД.

    Напомним, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Берлин потребовал от сотрудников дипмиссии срочно покинуть страну.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала жесткий ответ на действия ФРГ.

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    3 сентября 2026, 05:48 • Новости дня
    Лавров: Институты Гете в России будут закрыты

    Tекст: Антон Антонов

    Отделения института Гете в Москве, Петербурге и Екатеринбурге закроют после решения Германии прекратить работу Русского дома в Берлине, сообщил глава МИД России Сергей Лавров на полях Восточного экономического форума.

    «Нашли в Германии, в Лейпциге, какой-то упавший дрон в аэропорту, решили, что дрон похож – они не могут подтвердить, что это однозначный вывод – на те, которые использует РФ, и на основании вот этого допущения, предположения, догадки они решили закрыть последнее оставшееся генеральное консульство в Бонне и наш Русский дом в Берлине», – приводит слова Лаврова ТАСС.

    По словам министра, Русский дом в Берлине является символом отношений России с послевоенной Германией, и власти ФРГ, принимая такое решение, сознательно шли на прекращение культурного присутствия Германии в России. Лавров подчеркнул, что в ответ на закрытие Русского дома отделения института Гете в Москве, Петербурге и Екатеринбурге также будут закрыты, передает РИА «Новости».

    Глава МИД России отметил, что Германия сделала выбор в пользу влияния на Россию через поддержку так называемых «беглых», признанных иноагентами, вместо открытых и честных культурных связей. По его словам, эти люди покинули Россию, не согласившись с защитой русских на Украине от нацистского режима, и продолжают подрывную деятельность из-за границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии потребовали от сотрудников российского генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине покинуть страну.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала Берлину скорый и жесткий ответ на эти действия.

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    2 сентября 2026, 17:40 • Новости дня
    МИД Германии исключил возможность оспорить закрытие Русского дома

    МИД Германии: Россия не сможет оспорить в суде закрытие Русского дома

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская сторона лишена правовых механизмов для оспаривания решения о прекращении работы культурно-образовательного центра в Берлине, сообщил представитель немецкого внешнеполитического ведомства Мартин Гизе.

    «Это расторжение в обычном порядке. Это как с любым договором, который можно расторгнуть», – пояснил дипломат на брифинге в Берлине, передает ТАСС. По словам Гизе, правовых механизмов оспорить закрытие не существует, поскольку решение находится исключительно в компетенции немецких властей.

    Согласно двустороннему соглашению от 2011 года, расторжение договора возможно к концу текущего года, после чего оно вступит в силу в середине следующего года. Гизе добавил, что Берлин планирует дополнительно усложнить деятельность центра, потребовав от командированных из России сотрудников покинуть страну вместе с коллегами из Бонна.

    Судьба земельного участка, на котором расположено здание, регулируется отдельным соглашением от 2013 года, рассчитанным на 99 лет. Дипломат отметил, что власти Германии сейчас изучают варианты расторжения и этого документа, хотя признал, что процесс будет более сложным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ФРГ изучали правовые основания для прекращения работы культурно-информационного центра России в Берлине.

    Накануне правительство Германии потребовало от сотрудников Русского дома срочно покинуть страну.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала дать достойный ответ на данные антироссийские решения.

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    2 сентября 2026, 16:15 • Новости дня
    Временный поверенный ФРГ покинул МИД России спустя час

    Временный поверенный ФРГ Финке покинул МИД России спустя час

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временный поверенный в делах Германии Бернд Финке провел около часа в здании Министерства иностранных дел России на фоне антироссийских заявлений Берлина.

    Финке покинул здание российского дипломатического ведомства на Смоленской площади, передает ТАСС.

    Дипломат находился в министерстве около часа. Его вызов был связан с антироссийскими действиями и заявлениями властей ФРГ.

    Напомним, российское дипломатическое ведомство вызвало Бернда Финке из-за недружественных высказываний властей ФРГ.

    Накануне министерство иностранных дел Германии пригласило для беседы посла России из-за инцидента с беспилотником в Лейпциге.

    Глава российской дипмиссии Сергей Нечаев отверг обвинения в причастности Москвы к этому происшествию.

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    3 сентября 2026, 00:55 • Новости дня
    МИД Португалии вызвал посла России в Лиссабоне Камынина

    Tекст: Антон Антонов

    Посла России в Лиссабоне Михаила Камынина вызвали в четверг в МИД Португалии, сообщили в российском посольстве.

    «Завтра посла вызывают в МИД Португалии, по Лиссабону встреча на 11:30 (13:30 мск) назначена», – сказали в дипмиссии.

    Накануне глава МИД Португалии Паулу Ранжел заявил, что посла вызовут в ведомство. Причиной стало то, что власти Германии бездоказательно возложили на Россию ответственность за инциденты с беспилотниками в районе аэропорта Лейпцига, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФРГ ввела новые санкции против России.

    Власти Нидерландов бездоказательно обвинили Россию в причастности к инциденту с беспилотником в Лейпциге и вызвали во внешнеполитическое ведомство временного поверенного в делах Антона Бузанакова.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево распорядился вызвать российского посла из-за инцидента с дроном в аэропорту Лейпцига.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас назвала попытку атаки дрона на аэропорт Лейпцига «актом государственного терроризма» со стороны России.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что недавние антироссийские демарши властей Германии вызваны страхом перед растущей популярностью оппозиции накануне выборов.

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    2 сентября 2026, 16:51 • Новости дня
    Генконсульство в Бонне объявило о прекращении выдачи паспортов России

    Генконсульство в Бонне решило прекратить выдачу паспортов России с 11 сентября

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российское генеральное консульство в Бонне прекратит выдачу паспортов из-за предстоящего закрытия дипломатического представительства по требованию немецких властей.

    Генеральное консульство России в Бонне перестанет выдавать российские паспорта после 11 сентября, передает РИА «Новости».

    «В связи с закрытием генерального консульства в Бонне сообщаем, что в случае, если ваш паспорт готов, Вы можете получить его в генеральном консульстве в Бонне до 11 сентября включительно без записи», – говорится в официальном заявлении дипмиссии.

    Документы, которые останутся невостребованными, будут перенаправлены в посольство России в Берлине. Туда же передадут все заявления на оформление паспортов, находящиеся в процессе обработки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Немецкое руководство потребовало от сотрудников дипмиссии срочно покинуть страну.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала жесткий ответ Москвы на эти действия.

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    2 сентября 2026, 10:41 • Новости дня
    Каллас вызвала постпреда России из-за взрывчатки в Лейпциге

    Глава дипломатии ЕС Каллас вызвала постпреда России после инцидента в Лейпциге

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас потребовала объяснений от исполняющего обязанности постоянного представителя Москвы при Евросоюзе из-за обнаруженного в немецком аэропорту дрона со взрывчаткой.

    Поводом для дипломатического демарша стала недавняя находка в воздушной гавани Лейпцига, передает РИА «Новости».

    В начале августа между украинскими грузовыми самолетами там нашли беспилотник с прикрепленным взрывным устройством.

    «Мы уже вызвали российских послов, как это сделали и многие государства-члены, и обсудим, что еще мы можем сделать», – заявила Кая Каллас перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Ирландии. Власти Германии возложили ответственность за предполагаемую диверсию на Москву.

    Российская сторона категорически отвергла эти обвинения. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что безосновательные нападки Берлина напрямую связаны с предстоящими выборами в Германии и растущей популярностью оппозиционных сил. В ведомстве также пообещали ответить на недружественные шаги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    МИД ФРГ вызвал российского посла для обсуждения этой ситуации.

    Посол России в Германии Сергей Нечаев категорически отверг данные обвинения немецких властей.

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    2 сентября 2026, 11:26 • Новости дня
    Германия испытала израильскую баллистическую ракету в Северной Атлантике

    ФРГ провела испытания израильской баллистической ракеты в Северной Атлантике

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на среду вооруженные силы ФРГ провели успешные испытания баллистической ракеты производства компании Israel Aerospace Industries в акватории Северной Атлантики.

    Факт проведения испытаний подтвердили источники в оборонных структурах, передает Reuters.

    «В среду чиновники военного ведомства сообщили об успешном испытании Германией израильской баллистической ракеты в Северной Атлантике», – отмечается в публикации.

    Уточняется, что испытанная ракета произведена израильской компанией Israel Aerospace Industries (IAI), отмечает РИА «Новости».

    В последние годы Россия фиксирует беспрецедентный рост военной активности сил НАТО и Евросоюза. Москва неоднократно заявляла, что не вынашивает планов нападения на европейские государства. При этом российские власти предупреждают, что милитаризация региона лишь усиливает напряженность и препятствует мирному урегулированию украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин готовит масштабную программу по созданию арсенала дальнобойных вооружений.

    В прошлом году Израиль продал Германии противоракетную систему Arrow 3 за 3,6 млрд евро.

    В августе ФРГ вместе с другими странами призвала ядерные державы заранее уведомлять о запусках баллистических ракет.

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    2 сентября 2026, 14:12 • Новости дня
    Меркель назвала абсурдным возможное выдвижение на пост президента Германии

    Меркель отказалась баллотироваться на пост президента ФРГ в 2027 году

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель категорически отвергла возможность участия в выборах президента ФРГ, назвав подобное предложение абсолютно бессмысленным.

    Бывший канцлер Германии выступила с заявлением на презентации собственных мемуаров в Бухаресте, передает РИА «Новости».

    Политик подчеркнула, что совершенно не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост нового главы государства, назвав подобную перспективу нелепой.

    «Что касается должности федерального президента… Это абсурд. Я не хочу этим заниматься. Я была в политике 30 лет, 16 лет – федеральным канцлером», – отметила она. Экс-канцлер добавила, что работа была крайне тяжелой, но сейчас она счастлива возможности посвятить время другим делам.

    Ранее опрос института Forsa для телеканалов RTL и ntv показал, что политик возглавила список потенциальных претендентов на высший государственный пост. При этом мнения граждан разделились: 47% сочли ее подходящим кандидатом, а 48% высказались против.

    Выборы следующего президента Германии запланированы на 30 января 2027 года. Главу государства избирает Федеральное собрание сроком на пять лет. С 2017 года этот пост, предполагающий в основном представительские функции, занимает Франк-Вальтер Штайнмайер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ХДС Фридрих Мерц предложил кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост президента Германии.

    Сама Ангела Меркель летом отказалась от роли переговорщика Евросоюза с Россией.

    Месяцем ранее бывший канцлер подтвердила пранкерам Вовану и Лексусу фиктивность Минских соглашений.

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    3 сентября 2026, 06:45 • Новости дня
    Лавров назвал главу Еврокомиссии «фюрером Урсулой»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД России Сергей Лавров обвинил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в попытке узурпировать полномочия, которые страны ЕС оставили за национальными правительствами.

    Заявление глава МИД России сделал в рамках лектория общества «Знание» на площадке Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    «Урсула фон дер Ляйен, мы ее называем фюрер Урсула, которая пытается в Еврокомиссию стянуть те компетенции и полномочия, которые по решениям всего ЕС не передавались в Брюссель, а остаются за национальными правительствами. И у нее эта тенденция очень сильно проявляется», – заявил он.

    Министр напомнил, что несколько лет назад фон дер Ляйен, комментируя подрыв «Северных потоков», заявила: европейские избиратели будут страдать из-за роста цен на энергию, но обязаны терпеть это ради того, чтобы украинский народ отстаивал европейские ценности.

    Лавров обратил внимание, что никто тогда не уточнил, о каких именно ценностях идет речь. Он подчеркнул, что законодательный запрет русского языка в образовании, культуре, быту и средствах массовой информации, если это и есть европейские ценности, означает возврат Европы к нацизму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров назвал крайне тревожными слова канцлера Германии Фридриха Мерца о планах «снова» сделать Германию главной военной силой Европы.

    Глава МИД России отметил, что Германия сделала выбор в пользу влияния на Россию через поддержку так называемых «беглых», признанных иноагентами, вместо открытых и честных культурных связей.

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    3 сентября 2026, 04:26 • Новости дня
    Грушко: Оценка действий Германии не изменится от числа вызовов послов в Европе

    Tекст: Антон Антонов

    Вызов российских послов европейскими странами из-за инцидента с БПЛА в Лейпциге не отразится на позиции Москвы, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    «Мы все принципиальные оценки действий германской стороны дали. Они никак не изменятся от того количества послов, которых они решат вызвать в европейских столицах», – приводит слова Грушко РИА «Новости».

    Грушко указал на нулевое содержание вызовов послов, назвав их «проявлением так называемой блоковой солидарности» и «дипломатическим body language».

    Отвечая на вопрос о том, не рассматривается ли возможность понижения дипотношений с евротройкой (ФРГ, Францией, Британией), он заявил: «В нынешних условиях это достаточно глупо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Германии Сергей Нечаев отверг обвинения немецких властей в причастности Москвы к инциденту в аэропорту Лейпцига.

    Российский МИД пригласил для беседы временного поверенного в делах Германии Бернда Финке на фоне антироссийских действий Берлина.

    Власти Нидерландов бездоказательно обвинили Россию в причастности к инциденту с беспилотником в Лейпциге и вызвали во внешнеполитическое ведомство временного поверенного в делах Антона Бузанакова.

    МИД Португалии вызвал посла России в Лиссабоне.

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    В военные училища приходят роботы и искусственный интеллект

    «Система военного образования выходит на качественно новый уровень», – заявил министр обороны Андрей Белоусов. Как новейшие технологии меняют процесс обучения в российских военных училищах, какие новые военные вузы появились в России и как это влияет на престиж профессии офицера? Подробности

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    Война с Ираном показала упадок морской мощи Америки

    В среду, 2 сентября, покрытый ржавчиной американский авианосец «Авраам Линкольн» сделал первую после восьми месяцев боевого похода остановку в порту – корабль зашел в порт Паттайи (Таиланд). Корабль оказался в центре скандала из-за сообщений о том, что его моряки голодают и испытывают сильный стресс вплоть до попыток самоубийств. ВМС США находятся в кризисе – но что это значит и для них, и для всего остального мира? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Мерц закрыл Русский дом. Чего испугался?

      Германия закрывает консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине, бездоказательно обвинив РФ в т.н. «инциденте в Лейпциге». Так канцлер Фридрих Мерц готовится к воскресным выборам, которые выиграют его враги. Чем ответим?

    • США возобновили войну удачно для России

      Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

    • Маск обещал помочь Украине. Но есть нюанс

      Самый богатый человек мира – Илон Маск – на встрече с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым пообещал разрешить использование спутников «Старлинк» для наведения ракет по целям в России. Но при одном условии.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придут детские пособия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Детские пособия в сентябре 2026 года придут по графику Социального фонда России: 3 сентября перечислят единое пособие на детей и беременным женщинам, пособие по уходу до полутора лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву; 4 сентября – ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, поскольку 5 сентября выпадает на субботу; 8 сентября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. В сентябре семьи получают выплаты за август, а пособия за сентябрь поступят уже в октябре. Рассказываем, когда придут детские пособия в сентябре 2026 года, какие выплаты перенесут из-за выходных и как проверить начисление.

    • Когда придет пенсия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за сентябрь 2026 года выплатят по обычному графику: доставка через почту и другие доставочные организации идет с 3-го по 25-е число месяца, а точная дата зависит от региона, способа получения и индивидуального графика пенсионера. В сентябре 2026 года федеральных праздничных выходных нет, поэтому переносы возможны в основном из-за суббот и воскресений: выплаты, назначенные на 5–6, 12–13, 19–20 и 26–27 сентября, обычно переносят на ближайший рабочий день перед выходными или выдают по региональному графику. Рассказываем, когда придет пенсия в сентябре 2026 года на карту и через «Почту России», как узнать точную дату выплаты и кому в сентябре могут начислить повышенную пенсию.

    • Церковные праздники в сентябре 2026 года: календарь православных дат, посты и что нельзя делать

      В сентябре 2026 года православные христиане отмечают несколько важных церковных дат: Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября, церковное новолетие 14 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября и Воздвижение Креста Господня 27 сентября. Два последних праздника относятся к двунадесятым непереходящим праздникам, а на Усекновение и Воздвижение установлен пост. Рассказываем, какие церковные праздники будут в сентябре 2026 года, на какие дни недели они выпадают, когда соблюдать пост и какие народные запреты не стоит путать с церковными правилами.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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