3 сентября 1945 года поставило точку в военном противостоянии России и Японии. Для Советского Союза маньчжурская операция завершилась победой на всех фронтах – военном, моральном, геополитическом. Это была молниеносная война – но не локальная и вовсе не легкая.0 комментариев
Путин сообщил о тестировании госзакупок через маркетплейсы
Путин заявил о запуске тестирования упрощенных госзакупок на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин анонсировал масштабный эксперимент по проведению государственных закупок через электронные маркетплейсы в дальневосточных регионах.
Пилотный проект позволит государственным учреждениям приобретать необходимые товары без излишней бюрократии, передает РИА «Новости».
Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, глава государства объяснил необходимость проведения микро-реформы в этой сфере.
«С одной стороны, все эти законодательные нормы предусмотрены для того, чтобы обеспечить прозрачность, для того, чтобы избавиться от коррупции и так далее. Но вы же знаете, дорогие друзья, что это часто связано с определенными сложностями и ограничениями», – сказал Владимир Путин.
Использование современных площадок сведет к минимуму риски мелкой коррупции, добавил президент. По его словам, новый подход сделает процесс приобретения товаров быстрее и дешевле за счет оптимизации логистики, а также поможет избавиться от лишних посредников.