ОСК спустила супертраулер «Капитан Ипатов» для дальневосточного промысла

Tекст: Елизавета Шишкова

Церемония спуска на воду большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192 «Капитан Ипатов» прошла на производственной площадке Адмиралтейских верфей, сообщает Объединенная судостроительная корпорация. Это седьмое судно, строящееся в рамках государственной программы инвестиционных квот для Русской Рыбопромышленной Компании.

Председатель Совета директоров ОСК Андрей Костин на церемонии заявил: «Прежде всего поздравляю коллектив Адмиралтейских верфей с выполнением очередного задания. Красавец супертраулер! Конечно, мы продолжим строить такие суда, будем строить их больше». Он поблагодарил РРПК за вклад в продовольственную безопасность страны и подчеркнул, что Адмиралтейские верфи остаются одним из лидеров российской судостроительной отрасли.

Супертраулеры проекта СТ-192 считаются крупнейшими отечественными БМРТ, работающими в море. Они предназначены для промысла минтая и сельди с глубокой, безотходной переработкой улова и хранением продукции на борту. Каждый траулер рассчитан на ежегодный вылов более 60 тыс. тонн минтая в Охотском и Беринговом морях.

Первые четыре траулера серии, построенные для РРПК, уже успешно работают в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне и стали лидерами по вылову и переработке. Пятый супертраулер «Капитан Юнак» проходит промысловые испытания и вскоре начнет работу. По словам Савелия Карпухина, один такой траулер сможет обеспечить рыбой более 2,5 млн россиян при средней норме потребления около 25 кг в год.

Во время церемонии врио гендиректора Адмиралтейских верфей Андрей Быстров сообщил, что до конца текущего года на воду спустят еще один траулер серии – «Александр Бузаков». В следующем году предприятие планирует передать заказчику оба судна и рассчитывает успешно выполнить эту задачу. Контракт на строительство БМРТ был подписан в октябре 2017 года, «Капитан Ипатов» заложили в феврале 2025 года.



