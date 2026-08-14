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    В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС
    14 августа 2026, 11:44 Мнение

    В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв

    кандидат исторических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ

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    Первые волны мигрантов начали прибывать в Сеуту еще в конце июля. Постепенно их число достигло десятков тысяч. Испанское правительство заявило, что ему удалось справиться с ситуацией – из 72 тыс. нелегалов 70 тысяч вернулись в соседнее Марокко. Однако власти самой Сеуты в этом усомнились, дав понять, что минимум 10 тыс. нелегалов продолжают гулять по улицам города. Прибывшие в регион немецкие репортеры написали примерно о 140 тыс. мигрантов.

    Глядя на кадры из Сеуты, многие европейцы вспомнили кадры 2011-го и 2015-2016 годов. Тогда толпы мигрантов примерно так же штурмовали итальянский остров Лампедуза, а затем начали расходиться по всей Европе. Такая же орава беженцев высадилась на греческие острова в Эгейском море, а затем через пол-Европы добрались до Германии и Швеции. Напоминало это и лагерь во французском Кале, откуда одна часть беженцев шла «покорять» Париж, а другая жаждала переправиться через Ла-Манш в Британию…

    Та история к тому же обернулась множеством исламистских терактов по всей Европе. Франция, Британия, Германия, Голландия, Бельгия, Испания, Швеция, Дания, Финляндия. Все они тогда столкнулись с волной террора. Причем исламисты оказались не только среди новоприбывших беженцев, но и среди потомков иммигрантов из стран Ближнего Востока, живших в Европе уже в третьем поколении. Естественно, повторения истории мало кому хотелось – разве что только тем, кто упорно лез в Сеуту через минные поля и колючую проволоку.

    Естественно, недостатка в версиях того, кто устроил новое «миграционное цунами», не было. Особо упертые европейские русофобы сразу же кивнули на Россию – мол, ей выгодно отвлечь внимание Евросоюза от себя. Однако данная мысль большого распространения не получила. Гораздо чаще кивали на само Марокко, которое давно добивается возвращения когда-то отторгнутых от него Сеуты и Мелильи (другого испанского города на марокканском берегу Средиземного моря). И решило с помощью мигрантов ускорить процесс.

    Но с Марокко получалась бы какая-то местечковая история. То ли дело – Израиль… Нынешний премьер Испании Педро Санчес открыто поддерживает Палестину и считает израильского коллегу Биньямина Нетаньяху чуть ли не фашистом. Естественно, Биби в долгу не остался и предложил Испании создать на ее территории отдельное государство для мигрантов по образцу сектора Газа… К тому же и с Марокко Израиль сейчас находится в хороших отношениях, и они вполне могли действовать в связке.

    Наконец, вспомнили и о США. Санчес категорически отказался предоставлять испанское воздушное пространство для полета американских самолетов в сторону Ирана. Кроме того, нынешнее руководство Испании демонстративно не стало повышать военные расходы по требованию США. Дональд Трамп не скупился на нехорошие слова в адрес испанского политика и даже грозил ему разрывом отношений. Словом, есть железный повод испортить жизнь Испании с помощью мигрантов, отомстить ей за несговорчивость.

    Однако никакие США, Израиль, Марокко и загадочные «закулисные кукловоды» ничего не смогли бы сделать, если бы не действия самого правительства Испании. А если копнуть еще глубже, тут же придем к многолетним издержкам миграционной политики ЕС и целого ряда европейских государств, последствия которых до сих пор не удается преодолеть.

    В данном случае Санчес может пенять только на себя. Сегодня он старается стать лидером «антифашистского фронта», противостоящего правым силам, которые нарастили популярность именно благодаря миграционным вызовам. Стремясь показать свою терпимость, в июне он амнистировал свыше полумиллиона нелегалов. А в начале июля Верховный суд Испании усложнил депортацию незаконных мигрантов. И хотя испанская разведка предупреждала правительство о предстоящих проблемах, ее сигналы проигнорировали.

    Естественно, подобное решение спровоцировало большое число жителей Ближнего Востока и Африки поискать счастья в Испании. Тем более что в Сеуту попасть не так трудно – она минимум 20 лет борется с такими «вторжениями». Власти Марокко как раз недавно провели амнистию заключенных, и некоторые бывшие зэки устремились в испанскую сторону. Слухи о «гуманизме» Санчеса дошли и до стран Черной Африки вроде Сенегала и Мали, и до Афганистана с Пакистаном. Естественно, желающие попробовать испанское гостеприимство нашлись и там.

    Принимая подобное решение, Санчес не посоветовался с коллегами из других стран Шенгенской зоны. Естественно, это вызвало их негодование. Дальше всех пошла премьер Италии Джорджа Мелони. Она призвала вывести Испанию из Шенгенской зоны и ввела контроль для пассажиров судов, прибывающих из Испании. Премьер Швеции Ульф Кристерссон подверг решение Испании узаконить нелегалов резкой критике. Обрушились на Санчеса также власти Германии, Франции, Австрии, Дании, Финляндии.

    И здесь уже вопросы возникают к Евросоюзу. 12 июня там вступил в силу новый Миграционный пакт, в целом ужесточающий правила предоставления убежища. Однако в нем нет ничего, что ограничивало бы самоуправство таких политиков, как Санчес. Которые из каких-либо соображений могут принять миграционную амнистию, не посоветовавшись с другими странами. А потом поток амнистированных нелегалов хлынет в другие страны. И в итоге случится нечто подобное тому, что Евросоюз пережил в 2014–2017 годах.

    Если же смотреть еще глубже – это Евросоюз и власти Германии, Франции, Голландии, Швеции (далее по списку) создали из Европы образ такого «рая для бездельников», куда мигранты могут приехать, сесть на пособия и ничего не делать. И им дадут еду, крышу над головой, врачей, учителей, соцработников и так далее. И пока ни одна страна из тех, где практикуется такой подход, его не пересмотрела. А именно такие государства в конечном счете и определяют миграционную политику Евросоюза в целом.

    Среди многочисленных бумаг, принятых в ЕС, до сих пор нет общих правил предоставления убежища. Отсутствуют единые нормативы по выплатам пособий и их размерам, по воссоединениям семей, по нормативам предоставляемых мигрантам квадратных метров. До сих пор нет списка государств, выходцы из которых представляют наибольшую опасность с точки зрения терроризма, наркотрафика и бытового насилия. В результате левый Санчес делает у себя в стране одно, а правая Мелони у себя – совсем другое.

    Наконец, только Австрия и Дания пока взялись за проблему иммигрантских гетто – остальные страны пока до неё не добрались. Стратегические документы ЕС тоже о ней умалчивают. Между тем нелегалы стремятся как раз к соплеменникам в эти самые неблагополучные районы, которые полиция и спецслужбы контролируют весьма относительно. В Испании Сеута и Мелилья стремительно превращаются в такие гетто – как и ряд районов Мадрида, Барселоны и Севильи. И правительство Санчеса ничего с этим не делает.

    Так что не надо приплетать никаких заговоров. В нынешнем, отдельно взятом кризисе в Сеуте виновато правительство Испании, и только оно. А в систематическом повторении подобных «миграционных цунами» – уже руководство Евросоюза, которое годами ничего толком не предпринимало. Миграционный пакт опоздал лет на 20.  А Россия благодаря случившемуся в Испании получила очередное наглядное пособие, как нельзя себя вести.

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