Швейцария выбрала полезных мигрантов

Инициатором референдума об ограничении численности населения страны стала правая антииммигрантская Швейцарская народная партия (ШНП). Нам она интересна прежде всего тем, что выступает против антироссийских санкций и поддержки Украины. Однако свою популярность она заработала прежде всего на издержках массовой миграции. Эта политическая сила предложила ограничить численность населения Швейцарии 10 млн человек к 2050 году. Для проведения референдума нужно было собрать 100 тыс. подписей – и партия без особых проблем их собрала.

Надо сказать, что референдумы, организованные ШНП, уже гремели на всю Европу. Так, в 2009 году 57,5% швейцарцев поддержали запрет на строительство минаретов. Скандал поднялся на всю Европу, однако именно то голосование открыло эру широкого обсуждения миграционных проблем по всей Европе. А в 2014 году 50,3% швейцарцев высказались за ограничение трудовой миграции из стран… Евросоюза. И это при том, что Швейцария входит в Шенгенскую зону. Словом, опыт громких голосований у ШНП есть, и нынешняя инициатива утопией не казалась.

Швейцария – страна весьма своеобразная по меркам Западной Европы. С одной стороны, в ней имеются аж четыре официальных языка (немецкий, французский, итальянский и ретороманский). Вроде бы – образец толерантности и мультикультурализма. Однако в действительности, страна достаточно сельская и патриархальная. И, по мере увеличения численности приезжих, начиная с 1999 года, на выборах в ней первое место постоянно занимает ШНП. Учитывая местную политическую систему, она ещё и в правительстве всё время присутствует.

И под влиянием ШНП страна постепенно ужесточала миграционную политику. Сегодня гражданство Швейцарии после получения вида на жительство надо ждать 10 лет против пяти – в большинстве стран Евросоюза (куда страна не входит). В стране запрещено ношение одежды, скрывающей лицо (прежде всего никабов). Швейцарцы негласно стараются не допускать скопления мигрантов в одном месте, чтобы не появлялись гетто. Наконец, предельно осложнена процедура получения политического убежища.

Тем не менее, Швейцария уж слишком давно стала синонимом сытой и благополучной жизни. И потому в неё за лучшей долей издавна тянутся тысячи иностранцев. Если в 1900 году численность населения страны составляла около трёх миллионов человек, то к 1950 году она достигла 4,2 млн, а к 2000-му – 7,2 млн. Сегодня в альпийской конфедерации проживает более 9 млн человек, а плотность населения превышает 200 человек на квадратный километр. И это в государстве, половина территории которого – горы.

Естественно, что такая скученность порождает ряд проблем. Например, жилищную, которая обостряется ещё и нежеланием коренных швейцарцев жить в горах. В итоге народ скапливается в равнинных Цюрихе и Базеле, предгорных Берне и Женеве. Всю эту ораву необходимо ещё обеспечить работой, социальными благами, не допустить взрывного скачка преступности… Расселение приезжих пока помогает избегать крупных терактов, а временные ограничения на выплаты пособий снижают нагрузку на бюджет. Но проблема всё равно остаётся.

На сегодняшний день свыше 26% населения Швейцарии составляют иностранцы (порядка 2,5 млн). К ним стоит приплюсовать ещё 15% (около 1,1 млн) обладателей швейцарских паспортов, имеющих как минимум одного близкого предка, рождённого в другой стране. Глянем на сборную Швейцарии, играющую на Чемпионате мира по футболу: половину её игроков составляют выходцы из Африки, Латинской Америки, а капитан – косовский албанец.

Хотя в данном случае футбол – штука обманчивая. Сборная не является в полной мере «зеркалом» миграционных процессов в Швейцарии. Это не Франция, куда едут миллионы выходцев из арабской и чёрной Африки. Это не Британии, где полно выходцев из Пакистана и Нигерии. Это не Германия с её миллионами уроженцев Турции и Сирии. Это не Швеция с её толпами приезжих из Сомали и Ирака. Наконец, это не Италия с Испанией, южные берега которых каждый день штурмуют тысячи африканцев.

Выходцы из «проблемных» государств Азии, Африки и Балкан составляют около 9% населения Швейцарии, а среди 6,6 млн обладателей местных паспортов таковых наберётся около трёх процентов. Больше всего албанцев – порядка 200 тыс., далее идут турки – около 75 тыс. Уровень религиозности этих групп не самый высокий – так что проблема терроризма и радикального исламизма в Альпийской конфедерации на порядок ниже, чем у соседей. Скорее, глядя на Германию и Францию с их исламистскими терактами, швейцарцы боятся «на перспективу».

Большинство же приезжих приходятся на три страны: Германию, Италию и Португалию (не менее 250 тыс. каждая). Более 100 тыс. приходятся на Испанию и христианские государства бывшей Югославии (прежде всего Хорватию и Сербию). Причём речь часто идёт о высококвалифицированных специалистах. Так, югославы и выходцы из Южной Европы – хорошие строители. А немцы, французы и приезжие с севера Италии зачастую работают в вузах и научных учреждениях, потому что уровень образования в Швейцарии уступает соседям.

Собственно говоря, потому на сей раз ШНП со своей инициативой и проиграла. Слишком уж большое количество «белых» швейцарцев имеют немецкую или итальянскую бабушку, португальского или хорватского дедушку. В вузе они учились у немецкого или французского профессора, а в больнице их оперировал хирург из Австрии или с севера Италии. Потому, в отличие от борьбы с минаретами и запретом одежды, скрывающей лицо, ограничение численности населения сочли избыточной мерой.

В итоге только 45,2% поддержали нынешнюю инициативу ШНП. Она нашла поддержку преимущественно в сельских немецкоязычных кантонах и италоязычном Тичино. В то же время франкоязычные кантоны, а также крупные немецкоязычные города (Цюрих, Берн, Базель, Люцерн) высказались против таких радикальных решений. Согласно закону, решение считается принятым, если его одобрит и более половины населения, и большинство кантонов. В данном случае – счёт 10 на 13 не в пользу ШНП.

Однако 45,2% и 10 из 23 кантонов поддержки – это тоже совсем немало. В случае, если в стране произойдёт несколько крупных происшествий с явным «миграционным» следом, вторая попытка ШНП может вполне увенчаться успехом. А другие страны, включая Россию, вполне могут сделать из нынешней швейцарской истории ясные выводы. Миграцию необходимо жёстко регулировать, и привлекать в страну именно тех, кто ей действительно полезен.