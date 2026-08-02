WSJ: Инвестиции в ИИ спровоцируют обрушение рынка

Tекст: Ольга Иванова

Масштабные вложения в развитие технологий и возведение центров обработки данных рискуют обернуться катастрофой, пишет Wall Street Journal. Журналисты предупреждают, что формирующийся финансовый пузырь способен обрушить весь рынок, передает РИА «Новости».

«В один день пузырь лопнет и потянет за собой весь рынок... Из-за того, что деньги вливаются в искусственный интеллект, сейчас мы направляемся в опасную зону. Траты на строительство дата-центров на ближайшие четыре года, оцениваемые в семь триллионов долларов, достаточны для того, чтобы серьезно навредить экономике, если рост производительности не оправдает эти затраты», – говорится в публикации.

Авторы статьи отмечают, что инвесторы все чаще используют заемные средства для финансирования подобных проектов. Это гарантирует сокрушительный удар по всей финансовой системе в случае неизбежного коллапса. Ранее портал NOTUS также сообщал о тревоге аналитиков Минфина США, которые видят в искусственном интеллекте серьезную угрозу для американской экономики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие технологические компании США увеличили планы инвестиций в искусственный интеллект на текущий год до 725 млрд долларов.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин предупредил о риске возникновения крупнейшего с XIX века финансового пузыря из-за доминирования технологического сектора.

Известный американский инвестор Джим Роджерс указал на признаки формирования нового инвестиционного пузыря в секторе искусственного интеллекта.