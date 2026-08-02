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Ученые назвали дату первой магнитной бури августа
ИКИ РАН: Первая в августе магнитная буря накроет Землю в воскресенье вечером
Приближающееся облако солнечной плазмы заденет Землю по касательной, спровоцировав первую в августе магнитную бурю с пиком активности в воскресный вечер, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«2 августа ожидается приход к Земле облака плазмы. Сегодня ожидается приход к Земле облака плазмы среднего размера, результатом которого должна стать первая магнитная буря августа... Пик магнитной бури прогнозируется в промежутке с 18 до 21 часа по московскому времени», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Исследователи уточнили, что основная масса плазмы направлена мимо планеты. Однако в этот раз вероятность столкновения значительно превышает обычные шансы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, предварительные прогнозы на август исключали появление сильных магнитных бурь.
В конце июля ученые ИКИ РАН предупредили о скорых возмущениях геомагнитного поля планеты из-за солнечного ветра.
Месяцем ранее специалисты зафиксировали на поверхности звезды второе по величине пятно за десятилетие.