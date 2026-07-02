Российские синхронисты завоевали золото юниорского чемпионата Европы

Синхронисты Румянцева и Трофимов выиграли золото на юниорском чемпионате Европы

Tекст: Мария Иванова

Российские спортсмены Алина Румянцева и Захар Трофимов стали первыми в технической программе среди смешанных дуэтов, передает РИА «Новости». За свое выступление они получили 224,2434 балла, опередив соперников из Испании и Италии.

Ранее дуэт занял второе место в произвольной программе. Кроме того, россиянка Екатерина Штатнова завоевала золотую медаль в произвольной программе соло.

Турнир завершится 4 июля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, несмотря на полученный допуск для участия с флагом и гимном. Весной Европейская федерация водных видов спорта объявила, что полное возвращение спортсменов из России и Белоруссии «не должно вводиться в действие со стороны European Aquatics до 1 сентября 2026 года».

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская синхронистка Екатерина Штатнова завоевала золотую медаль в произвольной программе соло на турнире в Мюнхене.

Европейская федерация водных видов спорта предложила отложить допуск отечественных атлетов к соревнованиям с национальной символикой до осени 2026 года.

Месяцем ранее юные российские спортсмены выиграли сольную программу и турнир смешанных дуэтов на первенстве Европы в Люксембурге.