Песков заявил о неразрывной связи России с Калининградом

Tекст: Елизавета Шишкова

Кремль ознакомился с заявлениями президента Литвы Гитанаса Науседы о намерении Вильнюса прекратить транспортное сообщение между Калининградом и остальной территорией России, передает ТАСС.

На брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Калининградская область была и останется частью Российской Федерации.

«Видели, безусловно, все эти заявления [литовской стороны], – отметил представитель Кремля. – Конечно же, мы будем обеспечивать бесперебойные коммуникации с Калининградом – с неотъемлемой частью Российской Федерации», – заявил Песков. Он заверил, что связь с регионом всегда будет надежно поддерживаться, несмотря на любые внешние заявления или угрозы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Литвы Гитанас Науседа предложил долгосрочно закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит российских грузов в Калининград.

Власти Белоруссии раскритиковали решение Литвы подготовить план бессрочного закрытия границы и заявили о его недружественности.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал решение Литвы закрывать пункты пропуска на границе из-за воздушных шаров «мелким».