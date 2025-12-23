Директор заповедника отреагировала на заявления о «русских волках в финских лесах»

Глава заповедника Поликарпова назвала мифом приток русских волков в Финляндию

Tекст: Мария Иванова

Заявления о резком увеличении миграции волков из России в Финляндию, а также о влиянии этого явления на численность финских оленей – это профанация, передает ТАСС. По словам директора трансграничного заповедника «Пасвик» Натальи Поликарповой, перемещения животных – естественный процесс, и ареал обитания не связан с государственными границами.

«Странно политизировать этот вопрос и говорить о том, что это именно российские волки или какие-то другие, потому что у животных нет гражданства. Уверена, что не все финские ученые занимаются профанацией и обсуждают эти теории всерьез», – подчеркнула Поликарпова.

Ранее канал CNN со ссылкой на финских оленеводов и неких ученых сообщал, что популяция северных оленей в Финляндии сокращается из-за волков, которые якобы массово перемещаются из России. Сообщалось также об анализах испражнений животных, якобы подтверждающих этот факт. При этом Поликарпова отметила, что результаты подобных исследований вызывают сомнения.

Эксперт также подчеркнула, что миграция характерна не только для волков, но и для других животных, например, медведей и оленей. О подобных перемещениях неоднократно говорили российские и финские специалисты по обе стороны границы во времена более активного приграничного сотрудничества.

Заповедник «Пасвик» занимает территорию почти 15 тыс. га в Мурманской области, граничит с Норвегией и Финляндией и представляет собой узкую полосу протяженностью 44 км вдоль границы. Западная часть заповедника полностью совпадает с государственной границей России.



