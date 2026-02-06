  • Новость часаЭнергодар подвергся обстрелу со стороны ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева
    Трамп опубликовал и затем удалил видео с Обамой и его женой в образе обезьян
    США активизировались в Мали, Нигере и Буркина-Фасо
    Прославившийся обморожением пениса на Олимпиаде в Пекине лыжник пропустит Игры-2026
    ЕС решил перекрыть реэкспорт компьютерной техники и радиоаппаратуры в Россию
    Песков сообщил скором проведении нового раунда переговоров по Украине
    Лукашенко отказался пробовать снюс на совещании по табаку
    Международные резервы России впервые превысили 400 млрд долларов
    ЕС признал дизайн TikTok вызывающим привыкание и нарушающим закон
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет Трампа «явное предначертание»

    Трампизм – это не глобализм, трампизм – это реванш американского Юга (первый с его эпического поражения в 1865-м). С ним нам, по-видимому, и придется иметь дело в ближайшем будущем. И это будет, конечно, непросто.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    2 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    14 комментариев
    6 февраля 2026, 21:14 • Новости дня

    Энергодар подвергся обстрелу со стороны ВСУ

    Балицкий: Энергодар подвергся обстрелу со стороны ВСУ

    Энергодар подвергся обстрелу со стороны ВСУ
    @ REUTERS/Clodagh Kilcoyne

    Tекст: Валерия Городецкая

    Город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских военных, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

    Информацию об обстреле Балицкий разместил в своем Telegram-канале.

    По его словам, информации о пострадавших не поступало. Губернатор также отметил, что сохраняется опасность повторных ударов по городу.

    В январе женщина погибла при ударе дрона ВСУ в Энергодаре.

    В июле ВСУ обстреляли детсад и дома в Энергодаре.

    6 февраля 2026, 12:34 • Новости дня
    Анпилогов: Украина хочет гарантий безопасности для Одессы по трем причинам

    Военный эксперт Анпилогов: Украине нужны гарантии по Одессе для планов о реванше

    Анпилогов: Украина хочет гарантий безопасности для Одессы по трем причинам
    @ Juliane Sonntag/picture alliance/photothek/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Желание Украины получить гарантии безопасности для Одессы продиктовано стратегическим значением региона как ключевого узла для экономики и военных поставок. Москве следует требовать демилитаризации и особого статуса региона, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее СМИ выяснили о желании Украины получить гарантии безопасности для Одессы.

    «Причин, почему украинская сторона выступает с требованием гарантий безопасности для Одессы, несколько. Первая связана с географией. Одесса и Одесская область – это большой логистический узел, который включает десяток портов, среди них – Ильичевск, Южный, Измаил, Рени, Белгород-Днестровский, Николаевский», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Другими словами, этот регион – во-первых, фактически ворота в прошлом Советского Союза, а сейчас Украины в южные моря через проливы Босфор и Дарданеллы, а во-вторых, связь через Дунай по внутренним речным маршрутам с континентальной Европой», – уточнил собеседник. По его словам, Украина, потеряв эту область, окончательно превратится в «государство обрубок».

    «Нельзя сбрасывать со счетов и то, что Одесса стала вторым по значимости городом республики после Киева», – добавил эксперт. Анпилогов напомнил, что Харьков и Днепропетровск оказались в прифронтовой зоне, и очень большое количество людей покинули эти населенные пункты.

    Вторая причина – экономическая. «Весь зерновой экспорт идет через этот регион. Например, импорт нефтепродуктов в достаточных объемах можно организовать только через Одессу», – указал собеседник. Он назвал третьим пунктом военный аспект. «Железные дороги уязвимы и легко выводятся из строя. Поэтому на Украину военное оборудование перевозится морскими маршрутами», – детализировал аналитик.

    «Киев, вероятно, считает возможным взять в будущем реванш. Гипотетический план может включать удары по Крыму и по югу Херсонской области. Без возможностей Одесского региона это становится крайне призрачным», – добавил спикер. Он допускает, что украинская делегация заговорила о гарантиях для Одессы с тем, чтобы либо торпедировать переговоры, либо попытаться заставить Россию согласиться на достаточно тяжелые условия.

    «Безопасность Юга России – начиная от Херсона через Крым и до Кавказских портов – зависит от того, кто и с какими целями контролирует Одесскую область. То есть, этот регион обеспечивает очень серьезный военный гандикап», – подчеркнул Анпилогов. Собеседник напомнил, что из одесских портов осуществляются атаки украинских безэкипажных катеров.

    В этой связи Москва, понимая все угрозы и риски, может требовать полной демилитаризации Одессы и области, а, возможно, и автономии региона по аналогии с «Порто-франко». «Одесса во времена Российской империи обладала крайне уникальным статусом, который сейчас, с моей точки зрения, надо переосмыслить. Тогда Россия получит определенные обратные гарантии безопасности», – считает Анпилогов.

    Ранее стало известно, что Украина хочет получить гарантии безопасности для Одессы в рамках будущего соглашения. Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам в Абу-Даби, гарантии для региона являются «серьезным аспектом» для украинской стороны. «Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу», – отметил он.

    Владимир Путин неоднократно называл Одессу русским городом. Он отмечал, что юго-восток украинских территорий всегда был пророссийским, и ни Крым, ни Причерноморье не имеют отношения к Украине. «Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит», – подчеркивал глава государства в 2022 году на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Напомним, первый раунд консультаций России, США и Украины состоялся 23–24 января в столице ОАЭ. Российскую переговорную группу возглавил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Второй раунд трехсторонних переговоров прошел с 4 по 5 февраля. Спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф заявил, что контакты в Абу-Даби были направлены на достижение прочного мира на Украине.

    Комментарии (18)
    6 февраля 2026, 18:24 • Новости дня
    ЕС решил перекрыть реэкспорт компьютерной техники и радиоаппаратуры в Россию

    Фон дер Ляйен озвучила детали 20-го пакета санкций ЕС против России

    ЕС решил перекрыть реэкспорт компьютерной техники и радиоаппаратуры в Россию
    @ MALTON DIBRA/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия анонсировала 20-й пакет санкций против России, включающий полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти и ограничения для банков.

    Еврокомиссия представила новый пакет ограничительных мер против России, сообщает ТАСС. Ключевым элементом пакета станет полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти, который будет вводиться совместно с партнерами по «группе семи».

    В заявлении председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен уточняется, что санкции распространятся на 43 танкера, занимающихся транспортировкой российской нефти.

    Также документ предусматривает введение ограничений в отношении 20 российских региональных банков и новые запреты на транзакции.

    Помимо этого, планируется ввести эмбарго на экспорт в Россию товаров на сумму 360 млн евро в год – в перечень попали, в частности, резина и тракторы. Санкции затронут и импорт российских металлов, минералов, а также редкоземельных элементов на 570 млн евро ежегодно.

    По словам фон дер Ляйен, в пакет также войдут меры по ограничению экспорта компьютерной и радиоаппаратуры в страны, которые подозреваются в реэкспорте техники в Россию. Еврокомиссия рассчитывает согласовать новые ограничения с государствами Евросоюза в ближайшие три недели, чтобы успеть ввести их к 24 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз обсуждает идею отмены потолка цен на российскую нефть и введения ограничений на морскую транспортировку.

    Кроме того, ЕС рассматривает вариант полного запрета на морские сервисы и ограничения на экспорт удобрений в рамках 20-го пакета санкций против России. При этом Politico узнала, что ЕС задерживает подготовка 20-го пакета санкций.

    Комментарии (25)
    6 февраля 2026, 22:15 • Видео
    Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

    Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 04:50 • Новости дня
    Киев захотел гарантий безопасности для Одессы в рамках мирного договора
    Киев захотел гарантий безопасности для Одессы в рамках мирного договора
    @ SEDAT SUNA/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Близкий к переговорам в Абу-Даби источник заявил о стремлении Украины в ходе мирных переговоров получить гарантии безопасности для Одессы.

    «Для Киева это критически важный аспект. Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу, то есть должен быть такой механизм, который закрепляет примерно такие вещи», – сообщил источник ТАСС.

    Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности состоялся 23–24 января в Абу-Даби. Переговорную группу России возглавил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Второй раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины прошёл в столице ОАЭ с 4 по 5 февраля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби были направлены на достижение прочного мира на Украине. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов назвал эти переговоры конструктивными. Глава Минфина США Бессент назвал итог переговоров по Украине условием новых санкций против России.


    Комментарии (23)
    6 февраля 2026, 18:02 • Новости дня
    Жительница Екатеринбурга пропала после службы в монастыре на Валааме
    Жительница Екатеринбурга пропала после службы в монастыре на Валааме
    @ Сергей Компанийченко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На острове Валаам при загадочных обстоятельствах пропала 36-летняя жительница Екатеринбурга, которая последние полгода жила в местном монастыре как послушница.

    Женщина 2 февраля после вечерней службы покинула церковь и больше не вернулась, передает Ura.ru.

    В МВД по Карелии уточнили, что к поискам подключились кинологи, спасатели, волонтеры, а также беспилотники. Ситуация осложняется погодными условиями и особенностями местности.

    Один из участников поисков предположил, что россиянка могла провалиться под лед Ладожского озера. В первый день поисков на снегу были обнаружены ее следы, ведущие к Никольскому скиту, где они и оборвались.

    В конце января в Египте пропали двое туристов из России. Они вышли из отеля и не вернулись. Позже туристов нашли в отделении полиции.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 03:50 • Новости дня
    Трутнев сообщил о планах построить для Севморпути 10 ледоколов к 2035 году
    Трутнев сообщил о планах построить для Севморпути 10 ледоколов к 2035 году
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В плане развития Севморпути (СМП) до 2035 года запланировано строительство 46 судов и трёх баз размещения аварийно-спасательного флота, заявил вице-премьер и полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.

    «План развития Северного морского пути до 2035 года предусматривает строительство ещё 10 ледоколов, 46 судов аварийно-спасательного флота и трёх баз размещения аварийно-спасательного флота», – сообщил вице-премьер ТАСС.

    Трутнев уточнил, что план до 2035 года включает 155 мероприятий по пяти разделам: грузовая база, транспортная инфраструктура, грузовой и ледокольный флот, безопасность судоходства по СМП, управление и развитие судоходства по СМП.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил в 2025 году о планах по усилению ледокольного флота и строительству новых атомных ледоколов для обеспечения конкурентоспособности Трансарктического коридора.

    Он подчеркнул, что развитие арктических ледоколов и укрепление безопасности морских рубежей сейчас является одной из важнейших задач судостроительной отрасли России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Северный морской путь перестал рассматриваться как отдельная ветка, а его значение выросло в международной логистике. В декабре 2025 года было сообщено о преодолении очередного рубежа: грузопоток СМП превысил 35 млн тонн с ориентацией на повторение рекорда 2024 года.

    Комментарии (5)
    6 февраля 2026, 18:59 • Новости дня
    Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией

    Мерц подтвердил готовность ЕС к переговорам с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине с Россией, но только по согласованным каналам.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в ОАЭ подчеркнул, что Евросоюз готов к переговорам с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, однако не намерен создавать дополнительные каналы связи. По его словам, визит советника президента Франции по внешней политике в Москву был согласован с Германией и обсуждался заранее, передает ТАСС.

    «Разумеется, мы всегда готовы вести переговоры и с Россией. В настоящий момент здесь, в Абу-Даби, проходят согласованные с нами консультации – как я уже упомянул, между американским спецпредставителем, правительством Украины и российским правительством», – заявил Мерц. Он добавил, что Германия готова способствовать эффективности переговоров, но не будет открывать параллельные каналы связи.

    Канцлер отметил, что советник ФРГ по внешней политике поддерживает тесный контакт со всеми делегациями. По его словам, конечной целью остаётся скорейшее завершение конфликта на Украине, и Германия продолжит поддерживать украинскую сторону.

    В то же время Мерц выразил осторожный скептицизм по поводу прямых переговоров Европы с Россией. Он подчеркнул, что любые действия будут осуществляться в координации с Украиной и США, а односторонние инициативы, не согласованные с партнёрами, недопустимы.

    Ранее в пятницу стало известно, что экс-президент Финляндии Саули Ниинисте может стать спецпосланником Евросоюза по Украине.

    А вот слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

    Накануне сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, однако подготовка разговора займет несколько дней.

    Также накануне СМИ сообщили, что советник президента Франции Эммануэль Бонн посетил Москву и встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым. Кремль не стал ни подтверждать ни опровергать визит советника Макрона в Москву.

    Все больше европейских политиков начинают понимать, что военной победы Украины не будет, а значит, нужно завершать конфликт и договариваться о мире, заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар.


    Комментарии (5)
    6 февраля 2026, 11:25 • Новости дня
    Суд ЕС разрешил странам конфисковывать автомобили из России
    Суд ЕС разрешил странам конфисковывать автомобили из России
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский суд постановил, что запрет на ввоз автомобилей из России распространяется на всех, независимо от цели или типа сделки.

    Суд ЕС подтвердил право стран Евросоюза конфисковывать автомобили, ввезенные из России с нарушением антироссийских санкций, передает РИА «Новости».

    В опубликованном решении отмечается, что запрет распространяется на все товары, указанные в приложении XXI к Регламенту ЕС № 833/2014, и не требует отдельной проверки каждой сделки на предмет получения доходов Российской Федерацией.

    Санкции на ввоз ряда российских товаров, включая легковые автомобили и другие транспортные средства, были введены в ЕС весной 2022 года после начала СВО. В октябре 2022 года под прямой запрет попали легковые автомобили, которые, по оценке ЕС, приносят значительные доходы российской экономике.

    Основанием для разъяснения стал спор между гражданином России и таможней Дюссельдорфа. Россиянин попытался зарегистрировать в Германии подержанный автомобиль, купленный в России, однако таможня конфисковала транспортное средство, сославшись на нарушение санкций. Финансовый суд Дюссельдорфа обратился в суд ЕС за разъяснением, распространяется ли запрет на частных лиц и возможна ли регистрация ввезенных таким образом автомобилей.

    Суд ЕС разъяснил, что согласно действующим санкциям, запрет применяется ко всем упомянутым товарам, вне зависимости от того, являются ли участники сделки частными лицами или компаниями. Таким образом, регистрация и использование автомобилей, ввезенных с нарушением санкционного режима, невозможны, а транспортные средства подлежат конфискации.

    Евросоюз запретил россиянам ввозить личные вещи, включая смартфоны, косметику и автомобили с российской регистрацией.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия выработала иммунитет к санкциям.

    Комментарии (3)
    6 февраля 2026, 18:47 • Новости дня
    США активизировались в Мали, Нигере и Буркина-Фасо

    СМИ: США проводят ревизию своего курса в Африке из-за России

    США активизировались в Мали, Нигере и Буркина-Фасо
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Администрация США пересматривает свою стратегию на африканском континенте, стараясь вписать ключевые страны региона в рамки концепции America First («Америка прежде всего»).

    Как отмечается в материале издания «Африканская инициатива», речь идет не о новом подходе, а о возвращении к неоколониальным практикам с учетом усиливающейся позиции России в регионе. Особое внимание уделяется странам Альянса государств Сахеля – Мали, Буркина-Фасо и Нигеру: Вашингтон стремится подорвать их сотрудничество с Москвой, видя в этом угрозу своему влиянию.

    В январе делегация США во главе с первым заместителем госсекретаря Кристофером Ландау и главой AFRICOM генералом Дагвином Андерсоном посетила четыре страны, ключевой точкой стал Джибути с крупнейшей американской базой Camp Lemonnier. Как отмечает издание, участие военного руководства подчеркивает обеспокоенность США ростом российского влияния и попытку скорректировать позиции государств, склоняющихся к взаимодействию с Россией за пределами американской орбиты.

    Переговоры делегации США с африканскими лидерами свелись к стандартным темам: оборона, борьба с терроризмом, пиратством и миротворческие операции, без предложения новой экономической повестки. Безопасность используется как универсальный предлог для сохранения военного присутствия и контроля над регионом, а истинная цель – недопущение сближения африканских стран с Россией.

    Позже регион посетил сотрудник Госдепа Ник Чекер, предварительно разослав дипмиссиям инструкцию «готовить почву» для переговоров с позиции силы. Его турне охватило страны Сахеля, которые выбрали суверенный путь и стали выстраивать отношения с внешними партнерами, прежде всего Россией, на принципах равноправия. Официально целью приезда было «донести уважение к суверенитету» и обозначить «новый курс», но, по сути, США вернулись к старым требованиям: перестать сотрудничать с Россией, провести выборы по американским лекалам и прекратить деятельность переходных властей.

    В то же время для американской политики характерны попытки действовать через «лесть, подкуп и угрозы», чтобы не допустить, как заявляют сами стратеги США, «тотального доминирования» Москвы в регионе. В январе на пост заместителя госсекретаря по Африке предложен Фрэнк Гарсия, связанный с военной разведкой и «силовыми» методами, а сам Чекер имеет опыт работы в ЦРУ, что свидетельствует о формировании в Госдепе команды «ястребов», предпочитающих ультиматумы и давление понятиям диалога и партнерства.

    Комментарии (2)
    5 февраля 2026, 23:25 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили за пять часов 17 дронов ВСУ над регионами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило о ликвидации за пять вечерних часов в четверг 17 дронов ВСУ над тремя регионами России.

    «Пятого февраля в период с 18.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в Telegram-канале Минобороны.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 13 дронов ликвидировано над территорией Брянской области, три БПЛА сбиты над Белгородской областью и один – над территорией Курской области.

    Ранее в этот день Минобороны сообщало, что результате работы российских средств ПВО были уничтожены десятки беспилотников в нескольких приграничных регионах.

    Профессионализм и бдительность российских военнослужащих позволили защитить мирных жителей Запорожской области, критически важную инфраструктуру и промышленные объекты от массированной атаки дронов ВСУ, заявил глава региона Евгений Балицкий.


    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 02:10 • Новости дня
    Эдгард Запашный попал в больницу в Луганске и перенёс два общих наркоза
    Эдгард Запашный попал в больницу в Луганске и перенёс два общих наркоза
    @ Скриншот с видео Telegram-канала ГБУЗ "ЛРКБ" ЛНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный директор Большого Московского цирка народный артист России Эдгард Запашный отправился по работе в Луганск, но оказался в Луганской республиканской клинической больнице, где за 2,5 дня пережил два общих наркоза, чтобы стабилизировать состояние.

    «Я снова на Донбассе. П.С. но моё путешествие началось необычно: первые 2.5 дня я провел в больнице, и было два общих наркоза!  Сейчас всё хорошо», – написал он в своём Telegram-канале.

    Позже в Луганской республиканской клинической больнице рассказали, что к ним  обратился Эдгард Запашный из-за обострившейся патологии, которая требовала  стационарного лечения и наблюдения.

    Помощь ему оказал Артур Мекинян, в благодарность которому Запашный записал ролик, размещённый в Telegram-канале больницы.

    «Находясь в Луганске по работе из-за своего нестабильного здоровья я оказался в его руках. И самое интересное, что я потом узнал, он приехал ночью в свой день рождения, чтобы помочь пациенту», – рассказал артист.

    По его словам, то, как доктор решил его проблему, было в высшей степени профессионально, так как ранее врачи в клиниках страны и даже Германии не могли столь качественно и эффективно помочь.

    Запашный поблагодарил доктора и призвал коллег его беречь. Сам же обратил внимание зрителей на то, что буквально за два дня смог восстановиться.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, учительницу из Татарстана с инсультом после комы доставили из Египта в Казань. Травматолог «Гвоздь» рассказал о потерявшем 2,5 л крови спасенном бойце на СВО. Хирурги госпиталя Вишневского извлекли пулю из сердца бойца СВО.


    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 16:48 • Новости дня
    Аналитик сообщил о появлении нового оружия против дронов

    Коротченко заявил о высокой эффективности нового 30-мм снаряда Ростеха

    Аналитик сообщил о появлении нового оружия против дронов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный аналитик Игорь Коротченко считает, что дистанционно управляемый взрыватель на 30-мм снаряде позволит эффективно бороться с дронами самолетного типа.

    Разработанный Ростехом 30-мм снаряд с дистанционно управляемым взрывателем сможет эффективно бороться с дронами самолетного типа. По мнению военного аналитика и главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, которое он высказал в беседе с ТАСС, новая разработка превращает обычные зенитные установки и пушки в высокоточное оружие.

    «Дистанционный программируемый подрыв означает, что обычная зенитная установка или пушка превращается в высокоточное оружие. Это исключительно эффективное средство для поражения дронов самолетного типа, которые сегодня представляют главную угрозу для объектов критической инфраструктуры», – отметил Коротченко.

    Эксперт пояснил, что подобные снаряды используют оптико-электронные системы или мини-РЛС для вычисления параметров цели. В результате снаряд взрывается в наиболее оптимальной точке, создавая осколочное поле, которое гарантированно поражает дроны.

    Ранее Коротченко отметил, что Россия должна рассмотреть развертывание боевого железнодорожного ракетного комплекса «Баргузин» после истечения Договора СНВ-3.

    До этого холдинг «Высокоточные комплексы» разработал и произвел первые партии многопульных патронов СЦ 226 и СЦ 228 «Многоточие», которые повышают эффективность борьбы с малоразмерными БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский оборонно-промышленный комплекс заслуживает самой высокой оценки, а отечественные инженеры в годы СВО посрамили все негативные прогнозы на Западе.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 16:36 • Новости дня
    Посол России объяснил приостановку льготной выдачи паспортов в Абхазии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол России в Абхазии Михаил Шургалин прокомментировал ситуацию с приостановкой упрощенной выдачи российских документов на территории республики. Теперь для получения паспорта или водительского удостоверения гражданам Абхазии придется ехать в Россию и оплачивать госпошлину.

    По его словам, пункты выдачи внутренних российских паспортов и кабинеты оформления водительских удостоверений начали работать в Абхазии после согласования между президентами двух стран и местными властями, передает «Sputnik Абхазия».

    Процедура осуществлялась бесплатно, по принципу «единого окна» и с привлечением российских специалистов для удобства граждан с российским гражданством. Как уточнили в российском посольстве, сделано это было с «целью создания максимально комфортных условий» для граждан Абхазии.

    Однако 4 февраля на заседании парламентского комитета по обороне и национальной безопасности несколько депутатов, включая Кана Кварчия, выразили сомнения в легитимности пребывания сотрудников МВД России в республике. В результате МВД России приняло решение отозвать специалистов и прекратить выдачу документов на территории республики, добавил Шургалин.

    По данным посольства, российское гражданство имеют около 190 тыс. жителей Абхазии, однако большинство из них не имеют внутренних российских паспортов. Это ограничивает их доступ к государственным услугам и социальным льготам. Теперь для получения паспорта гражданам Абхазии придется ехать в Россию и оплачивать госпошлину в размере от 4 до 6 тыс. рублей.

    В июле 2025 года президент России Владимир Путин разрешил выдачу российских паспортов в Абхазии и Южной Осетии.

    Комментарии (2)
    6 февраля 2026, 05:35 • Новости дня
    Захарова при изучении файлов Эпштейна сделала открытие о расследованиях на Западе

    Захарова при изучении файлов Эпштейна поняла, как расследуют дела на Западе

    Tекст: Катерина Туманова

    Как сообщила в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, она с «невероятным усилием» читает «файлы Эпштейна», после чего поняла, как ведутся расследования преступлений в странах Запада, когда в деле фигурирует элита.

    «Вот теперь становится ясно: от убийства Кеннеди до подрывов «Северных потоков»  ничего не расследуется на Западе так же, как и «дело Эпштейна», когда в этом замешаны «мировые элиты». Смешно, что теперь их преступления или преступные намерения запечатлены на фотографиях и видеокадрах. И всё равно «не всё так однозначно», – написала дипломат.

    Ранее министерство юстиции США удалило несколько тысяч документов, связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна, после обнаружения в них личных данных примерно ста пострадавших.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Лавров обвинил западных чиновников во лжи о визитах на остров Эпштейна. Дмитриев заявил о потере репутации Давоса после скандала с Эпштейном.

    Газета Взгляд также сообщала, что домыслы о работе Эпштейна на разведку опровергаются его патологией


    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 20:25 • Новости дня
    Песков сообщил о скором проведении нового раунда переговоров по Украине

    Песков: Следующий раунд переговоров по Украине состоится скоро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новый раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине может пройти в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он отметил, что точная дата встречи пока не определена, передает РИА «Новости». «Пока нет точной даты. Но это будет скоро», – заявил Песков журналистам.

    Ранее Песков назвал переговоры в Абу-Даби сложной и конструктивной работой.

    Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф отметил прогресс по вопросам урегулирования ситуации на Украине и обмена военнопленными.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 10:50 • Новости дня
    Захарова ответила главе МИД Финляндии на слова о России

    Захарова ответила на слова главы МИД Финляндии Валтонен об «угрозе» от России

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен о «хронической угрозе» со стороны России пожелала ей выздоровления.

    Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Финляндии Элины Валтонен о России как хронической угрозе для ЕС, заявила, что это свидетельствует о наличии у европейских политиков хронической аллергии, фобии и панических атак, вместе взятых, передает РИА «Новости».

    «Желаем выздоровления», – заявила Захарова.

    Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен назвала Россию хронической угрозой для Евросоюза.

    Министр иностранных дел Финляндии Валтонен заявила, что телефонный разговор европейских лидеров с президентом России Владимиром Путиным сейчас был бы ошибкой.

    Валтонен также подчеркнула, что Евросоюз должен оказывать давление на Москву, независимо от перемирия или мирного соглашения.

    Мария Захарова пообещала отправить Валтонен книгу о русофобии.

    Финляндия, Польша, Германия и Латвия заняли второе место в январском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (0)
    Главное
    Баку вручил ноту протеста послу России из-за заявления депутата Госдумы
    Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией
    Застрявшие на Кубе из-за нехватки авиатоплива россияне вскоре вернутся на Родину
    Очевидцы сообщили об обрушении трубы Славянской ТЭС в результате удара
    Столичных полицейских обвинили в легализации двух тыс. мигрантов
    СК раскрыл цель покупки тел умерших из морга в Петербурге
    Жительница Екатеринбурга пропала после службы в монастыре на Валааме

    ЕС не устоял перед российским мирным атомом

    На территории ЕС впервые запустили строительство российской АЭС с новейшими атомными реакторами. Брюссель выдавил российскую нефть и в процессе выдворения российского газа, но российский атом, наоборот, получил зеленый свет. Агентство МАГАТЭ, которое следит за атомной энергией в мире, назвало день старта стройки АЭС в Венгрии великим для всего мира. Почему Росатому дали такой карт-бланш? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия ответит на военную угрозу Финляндии и Швеции

    Вместо заявлений о «гипотетической угрозе» со стороны России в Финляндии и Швеции теперь говорят о подготовке к длительному противостоянию. В странах растет интенсивность учений, а население готовят к выживанию в условиях военного противостояния. Формируют ли действия двух государств качественно иную военную угрозу для России на северо-западном направлении и насколько это меняет стратегический баланс сил в регионе? Подробности

    Перейти в раздел

    Домыслы о работе Эпштейна на разведку опровергаются его патологией

    Западные СМИ и даже некоторые политики утверждают, что скандальный финансист Джеффри Эпштейн мог быть связан с российской разведкой. Эти спекуляции вполне соответствуют распространенной на Западе абсурдной русофобии и шпиономании – но в реальности Эпштейн был фигурой принципиально другого склада. Причем описанной в русской литературе. Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    • Переговоры Путина и Си: главное

      «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации