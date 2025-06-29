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    Францию ждет тотальная водная экономия
    Военкор объяснил значение освобождения междуречья Волчьей и Мокрых Ялов
    Эксперт рассказал о целях прощального визита Дуды на Украину
    Пушков назвал высказывания датского генерала о России глупостью года
    МИД дал разъяснения Азербайджану по задержаниям в Екатеринбурге
    На Сумском направлении обнаружена несуществующая 168-я бригада ВСУ
    Пограничники Армении не пустили экс-сенатора Клинцевича в страну
    В Сети обратили внимание на странное поведение Мелони на саммите НАТО
    Царев назвал казахстанскую сенаторшу «русофобом»
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Ирано-израильская война была похожа на кино, но финальных титров ещё нет

    Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.

    4 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

    26 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Горячий Ледовитый

    27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.

    5 комментариев
    29 июня 2025, 09:33 • Новости дня

    Путин заявил о масштабных задачах для судостроения России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам судостроительной отрасли подчеркнул, что важнейшей задачей для отрасли России сейчас становится укрепление безопасности морских рубежей и развитие арктических ледоколов для круглогодичной навигации.

    Перед судостроительной отраслью России сегодня стоят масштабные задачи, заявил президент Владимир Путин в поздравлении с Днем кораблестроителя, передает РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что решение этих задач имеет принципиальное значение для безопасности морских рубежей страны и развития флота.

    В своем обращении Путин отметил необходимость обновления и расширения производственных мощностей, освоения конкурентных технологий, развития международной кооперации и подготовки квалифицированных кадров. Он особо выделил задачу наращивания флота универсальных атомных ледоколов и судов ледового класса, которые нужны для круглогодичной навигации по Трансарктическому транспортному коридору и Северному морскому пути.

    Президент выразил уверенность, что Объединенная судостроительная корпорация и другие предприятия внесут значительный вклад в развитие отрасли. Путин подчеркнул историческую роль судостроения в становлении России как морской державы и усилении ее экономического и оборонного потенциала.

    «В проектно-конструкторских бюро и на верфях от Калининграда до Владивостока всегда трудились настоящие, опытные профессионалы, которые создавали боевые корабли, гражданские суда разного назначения: грузовые и пассажирские, рыбопромысловые и научно-исследовательские», – добавил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России спрогнозировал рост грузопотока по Северному морскому пути до 2030 года. Он поручил усилить безопасность и надежность судоходства в Арктике. Владимир Путин отметил важную роль ледокола «Якутия» для обеспечения безопасности судоходства.

    28 июня 2025, 18:33 • Новости дня
    МИД дал разъяснения Азербайджану по задержаниям в Екатеринбурге

    Посол России дал разъяснения Баку в связи с задержаниями в Екатеринбурге

    МИД дал разъяснения Азербайджану по задержаниям в Екатеринбурге
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российский дипломат предоставил разъяснения МИД Азербайджана относительно недавних задержаний подозреваемых в убийствах на Урале, подчеркнув контроль ситуации правоохранительными органами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что временный поверенный в делах России Петр Волоковых 28 июня посетил МИД Азербайджана. Он предоставил разъяснения по поводу задержаний граждан России, выходцев из Азербайджана, подозреваемых в тяжких преступлениях, совершенных в предыдущие годы, следует из сообщения на сайте МИД России.

    По ее словам, задержания и обыски проходили по местам проживания подозреваемых. Она особо подчеркнула, что ситуация полностью контролируется российскими правоохранительными органами.

    Следственные действия по этим уголовным делам продолжаются. Захарова добавила, что более подробная информация будет предоставляться по мере поступления данных со стороны Следственного комитета России.

    Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых после задержаний подозреваемых в нескольких убийствах в Екатеринбурге.

    МВД и СК заявили, что в Екатеринбурге задержали подозреваемых в преступлениях прошлых лет.

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    28 июня 2025, 10:44 • Новости дня
    Пушков назвал высказывания датского генерала о России глупостью года
    Пушков назвал высказывания датского генерала о России глупостью года
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы Арктического командования Дании о якобы российской угрозе в Гренландии.

    В своем Telegram-канале он указал, что слова датского генерала Андерсена претендуют на звание самой нелепой реплики года.

    Пушков отметил, что до этого в подобном «конкурсе» раньше лидировал президент Франции Эммануэль Макрон со словами о «русских у ворот Парижа», однако теперь датский военный обогнал его, выразив опасение появления российских сил на Гренландии.

    Сенатор также с иронией выразил удивление тем, что генерала не волнуют заявления экс-президента США Дональда Трампа о возможной аннексии Гренландии ради стратегических интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания перебросила истребители F-16, два вертолета и фрегат в Гренландию для усиления военного потенциала и патрулирования западного побережья острова.

    Президент Франции Эммануэль Макрон 15 июня посетит Гренландию для обсуждения вопросов безопасности и сотрудничества на фоне новых попыток Дональда Трампа установить контроль над островом.

    Пентагон рассматривает возможность передачи Гренландии из-под Европейского командования в ведение Северного командования уже на этой неделе.

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    28 июня 2025, 13:00 • Видео
    Над Урсулой сгустились тучи. Уволят?

    На главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посыпались удары со всех сторон. В Европарламенте хотят вынести ей вотум недоверия и уже набрали нужное количество голосов для запуска этого процесса. Устоит ли лучшая подруга Владимира Зеленского в ЕС?

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    28 июня 2025, 16:23 • Новости дня
    На Украине заявили о рисках изоляции Киева из-за заявлений Сибиги

    Депутат Рады заявил, что призывы Сибиги к санкциям оттолкнут нейтральные страны

    На Украине заявили о рисках изоляции Киева из-за заявлений Сибиги
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о необходимости санкций против стран, приобретающих российскую нефть, может привести к дипломатической изоляции Киева, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

    По словам Дубинского, заявление Сибиги о санкциях против стран, приобретающих российскую нефть, может оттолкнуть от Киева те государства, которые до сих пор сохраняли нейтралитет, передает РИА «Новости» .

    Он заявил, что Украина готова «бить не только по союзникам Кремля, но и по странам Глобального Юга, транзитным хабам и даже европейским переработчикам, которые сохраняли нейтральную позицию.

    Дубинский отмечает, что подобная риторика может привести к ухудшению отношений Киева с рядом нейтральных государств и потенциально снизить поддержку Украины на международной арене.

    Ранее Андрей Сибига заявил, что нефть, газ и другие энергетические продукты продолжают приносить России значительные доходы, а также поступают на европейские рынки, несмотря на текущие ограничения.

    Ранее Украина призвала ЕС и США установить ценовой потолок на российскую нефть в 30 долларов за баррель.

    ЕС не смог добиться утверждения 18-го пакета ограничительных мер против России.

    Премьер Словакии Роберт Фицо сравнил отказ ЕС от российских энергоресурсов с выстрелом в колено.

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    28 июня 2025, 14:35 • Новости дня
    Украинку задержали во время сборки бомбы в палатке в Ярославской области

    Tекст: Александра Юдина

    В Ярославской области задержали женщину из Житомира, подозреваемую в подготовке диверсии на железнодорожных путях с использованием самодельного взрывного устройства.

    Женщину из Житомира задержали в Ярославской области за попытку собрать взрывное устройство, передает RT со ссылкой на Telegram-канал Baza.

    По информации канала, 57-летняя гражданка Украины прибыла в Россию в августе 2020 года и позже через знакомого связалась с украинской стороной.

    В начале июня неустановленное лицо, как отмечается, предложило женщине собрать бомбу и совершить подрыв железнодорожных путей на участке Чебаково – Ваулово. Женщина, согласно сообщению, согласилась выполнить задание и стала следовать инструкциям злоумышленников.

    Она приобрела необходимые компоненты для взрывного устройства и приступила к его сборке в палатке, установленной в деревне Малое Масленниково. Именно там она была задержана правоохранителями.

    Отмечается, что за все время пребывания в России задержанная не оформила ни постоянной прописки, ни регистрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее задержанный ФСБ за попытку диверсии на заводе ОПК в Подмосковье агент Киева готовил подрыв замаскированных под пауэрбанк бомб.

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    28 июня 2025, 19:40 • Новости дня
    На Сумском направлении обнаружена несуществующая 168-я бригада ВСУ
    На Сумском направлении обнаружена несуществующая 168-я бригада ВСУ
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/ZUMA Press Wire

    Tекст: Вера Басилая

    На Сумском направлении зафиксировано участие бойцов так называемой 168-й бригады ВСУ, официально не существующей в составе украинской армии, сообщили в российских силовых структурах.

    Бойцы несуществующей по официальным данным 168-й бригады ВСУ были обнаружены на сумском направлении, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в российских силовых структурах, анализ информации о погибших украинских военнослужащих показал упоминания о некой «168-й бригаде», однако такого подразделения официально не существует в составе украинской армии.

    Собеседник агентства предположил, что речь, вероятнее всего, идет о личном составе учебных рот 168-го батальона, размещенного на полигоне в Новомосковске. Из этого батальона, по его словам, уже перебрасывают бойцов в другие бригады и полки, которые участвуют в боевых действиях на разных направлениях.

    Источник также отметил, что родственники погибших бойцов ВСУ на этом участке так и не получили информации о том, в каком именно подразделении их родные находились в последние дни. По его мнению, это может свидетельствовать либо о попытках украинского командования скрыть реальные потери, либо о хаотичном переформировании армейских частей.

    Ранее в Киеве прошел митинг родственников пропавших солдат ВСУ в Крынках.

    В столице Украины ранее состоялись самые масштабные протесты с начала конфликта с Россией.

    У Юнаковки в Сумской области Украины элитные подразделения ВСУ понесли значительные потери.

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    28 июня 2025, 20:19 • Новости дня
    Актер из «Убойной силы» и «Улиц разбитых фонарей» Вадим Алферов погиб на СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Актер театра и кино Вадим Алферов, известный по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила», погиб в Курской области.

    О гибели артиста сообщил портал Кино-Театр.Ру.

    По данным портала, в октябре 2024 года Алферов подписал контракт и ушел добровольцем на фронт, получив позывной «Артист». Он был направлен в мотострелковый полк, выполнявший задачи на территории Курской области.

    28 ноября 2024 года актер пропал без вести в Суджанском районе, а в мае нынешнего года был официально опознан как погибший. Похоронен Вадим Алферов на Южном кладбище.

    Вадим Алферов родился в 1974 году в Комсомольске-на-Амуре, окончил Дальневосточную академию искусств и работал в детском драматическом театре «На Неве» в Петербурге. На сцене актер воплощал образы из классических и детских спектаклей, а с начала 2000-х годов успешно снимался в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и других проектах.

    Его последняя роль была в четвертом сезоне сериала «Первый отдел» в 2024 году.

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    28 июня 2025, 13:45 • Новости дня
    Эксперт рассказал о целях прощального визита Дуды на Украину

    Политолог Корнилов объяснил прощальный визит президента Польши Дуды на Украину

    Эксперт рассказал о целях прощального визита Дуды на Украину
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    После ухода с отставку с поста президента Анджей Дуда хотел бы продолжить карьеру в Еврокомиссии, в течение последнего года он проявлял полную лояльность в отношении линии Евросоюза по украинскому направлению, сказал газете ВЗГЛЯД Владимир Корнилов. В субботу Дуда прибыл с прощальным визитом в Киев, где намерен встретиться с Владимиром Зеленским.

    «Анджей Дуда, как и другие политики такого ранга, надеется после отставки продолжить свою карьеру в Еврокомиссии, получить должность одного из еврокомиссаров», – считает политолог Владимир Корнилов.

    «Поэтому заметьте – Дуда старается сейчас не только угодить нынешней польской власти в лице премьер-министра Дональда Туска, хотя они из разных политических лагерей, но и потрафить европейским лидерам. В течение последнего года президент Польши проявляет полную лояльность в отношении линии Еврокомиссии по украинскому направлению», – добавил собеседник.

    Корнилов не исключил, что в течение нескольких месяцев после ухода с поста президента «Дуда всплывет где-то» на бюрократической должности в структурах Евросоюза. 

    В субботу президент Польши Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом на Украину. Эта поездка стала для него «прощальной», так как Дуда уходит со своего поста 6 августа. На вокзале в Киеве польского лидера встретил глава МИД Украины Андрей Сибига. По данным польского телеканала TVP Info, цель визита – встреча с Владимиром Зеленским.

    Ранее на этой неделе Дуда поблагодарил президента Литвы за его неизменную поддержку Украины, вспомнив их совместный визит в Киев в первые дни после начала российской спецоперации на Украине и подчеркнув их единую позицию вместе с Зеленским.

    Следующим президентом Польши будет кандидат от консервативных сил, директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий, который одержал победу во втором туре в начале июня.

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    28 июня 2025, 10:14 • Новости дня
    NYT: Российские войска оставили Украину без ресурсов для сделки

    New York Times: Российские войска оставили Украину без ресурсов для сделки

    NYT: Российские войска оставили Украину без ресурсов для сделки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска заняли ряд территорий на Украине, что привело к сокращению месторождений редкоземельных металлов под контролем Киева, пишет New York Times.

    Уточняется, что украинская сторона лишилась возможности использовать эти ресурсы для потенциальных сделок с Соединенными Штатами, передает Ura.ru.

    Издание отмечает, что российские военные установили контроль над литиевым месторождением в Донецкой области, которое Киев рассматривал как ключ к развитию экономического сотрудничества с Вашингтоном.

    Газета указывает, что этот актив планировалось задействовать в стратегическом соглашении между Украиной и США по поставкам критически важных минеральных ресурсов.

    По информации издания, сейчас российские войска приближаются к новым залежам титана, урана и других полезных ископаемых, что еще больше ограничивает экономические возможности киевских властей.

    Ранее экс-член команды Госдепа по восстановлению Украины Тайсон Баркер заявил, что на Украине до сих пор не подтверждено наличие значимых запасов редкоземельных металлов.

    Крупнейшие мировые компании не видят выгоды в разработке месторождений на Украине.

    Эксперты сообщили, что соглашение по минералам между США и Украиной не обеспечит прибыль от добычи полезных ископаемых как минимум в течение ближайших 10-15 лет.

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    28 июня 2025, 14:28 • Новости дня
    В МВД и СК прокомментировали задержания азербайджанцев в Екатеринбурге

    МВД и СК: В Екатеринбурге задержали подозреваемых в преступлениях прошлых лет

    В МВД и СК прокомментировали задержания азербайджанцев в Екатеринбурге
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Екатеринбурге силовики провели обыски и задержали несколько человек, подозреваемых в преступлениях прошлых лет, среди которых – уроженцы Азербайджана, сообщили в МВД и СК по региону.

    Мероприятия по задержанию подозреваемых и проведению обысков прошли в Екатеринбурге при силовой поддержке отряда СОБР, передает ТАСС.

    Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых и помощник руководителя следственного управления СК России по региону Максим Чалков заявили, что задержания произошли в рамках расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных в предыдущие годы.

    Следственные органы проверяют задержанных на причастность к расследуемым и другим эпизодам, связанным с преступной деятельностью прошлых лет. Более подробная информация, по словам следствия, на данном этапе в интересах расследования не разглашается.

    Министерство иностранных дел Азербайджана выразило озабоченность событиями и заявило, что в ходе рейда могли погибнуть их соотечественники, еще несколько человек получили тяжелые телесные повреждения, а также были задержаны девять человек. В Баку требуют тщательного расследования инцидента и разъяснений относительно происшедшего.

    Местные СМИ сообщали, что 27 июня в Екатеринбурге были задержаны свыше 50 уроженцев Азербайджана – среди них разыскивали человека, подозреваемого в убийстве, совершенном в 2000-е годы.

    Временный поверенный в делах посольства России в Азербайджане Петр Волоковых был вызван в МИД Азербайджана из-за событий в Екатеринбурге.

    В Баку заявили о гибели двух человек и ранении нескольких других в ходе этих событий.

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    28 июня 2025, 18:02 • Новости дня
    Царев назвал казахстанскую сенаторшу «русофобом» после слов об угрозе российского ТВ
    Царев назвал казахстанскую сенаторшу «русофобом» после слов об угрозе российского ТВ
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший нардеп Украины, российский предприниматель Олег Царев назвал сенатора Казахстана, филолога-специалиста по русскому языку Ольгу Булавкину «русофобом» после ее слов об угрозе российского телевидения.

    Сенатор Ольга Булавкина заявила, что жители Абайской области Казахстана вынужденно смотрят российские телеканалы, поскольку в ряде приграничных сел нет доступа к казахстанскому телевидению и интернету, передает Царьград.

    По ее словам, отсутствие местного сигнала приводит к тому, что население «поглощает идеологию соседней страны», и затем семьи выбирают обучение для детей за пределами Казахстана. Булавкина во время заседания публично поинтересовалась, как власти намерены решать проблему доступа к национальному контенту.

    «Причина проста: казахский сигнал туда не доходит, интернета нет – ловят то, что ловится. Но странно тут другое», – комментирует ситуацию в Telegram-канале бывший нардеп Украины Царев.

    Булавкина, по словам Царева, является филологом , специалистомпо русскому языку и лауреатом медали СНГ за вклад в информационное пространство, однако при этом отмечает риски «чужой идеологии» для казахстанцев.

    Автор также акцентировал на происхождении сенатора, назвав ее «русской по происхождению, казашкой по гражданству и русофобом по мировоззрению».

    Напомним, Абайская область была образована в Казахстане в 2022 году указом президента Касым-Жомарта Токаева. Она граничит с Россией на севере и с Китаем на юго-востоке.

    Ранее в Северо-Казахстанской области местная жительница получила два года колонии за публикацию оскорбительных роликов о русских в TikTok.

    До этого в Казахстане блогера-сатирика Темирлана Енсебека приговорили к пяти годам ограничения свободы за публикацию нецензурной песни, оскорбляющей русских как этнос.

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    28 июня 2025, 22:53 • Новости дня
    В Сети обратили внимание на странное поведение Мелони на саммите НАТО

    Пользователи Сети высмеяли странное поведение Мелони на саммите НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджия Мелони подверглась насмешкам пользователей соцсетей после появления видео с ее странной мимикой на саммите НАТО в Гааге.

    Пользователи соцсети X ( бывший Twitter, заблокирован в России) активно обсуждают поведение Джорджи Мелони на саммите НАТО в Гааге, передает РИА «Новости».

    Поводом для многочисленных насмешливых комментариев стало видео, на котором премьер-министр Италии выпучивает глаза, шмыгает носом, поджимает губы и делает странные выражения лица.

    В обсуждениях пользователи высказывали разные версии и предположения:

    «Она получила «порошок» от Зеленского», – написал один комментатор. Другой пользователь отметил, что то, как она поджимает губы, говорит о большом количестве лжи и проглоченной правды.

    Некоторые участники обсуждения назвали мимику Мелони «глупой гримасой» и выразили сомнение в адекватности европейских лидеров.

    Один из комментаторов предположил, что Мелони может быть «целью кампании разрушения», организованной влиятельными структурами в Брюсселе.

    Ранее Мелони закатила глаза после слов президента Франции Эммануэля Макрона на встрече лидеров «Большой семерки».

    Между тем, другой участник саммита НАТО Эммануэль Макрон приехал на саммит Евросоюза в растрепанном виде и с опозданием на полтора часа.

    Напомним, во время поездки Мерца, Макрона и премьера Британии Кира Стармера на Украину журналисты вошли в купе поезда раньше времени и сняли, как Мерц и Макрон поспешно убрали со стола какие-то предметы.

    По официальной версии, они убрали салфетку и шпажку для закусок или ложечку для сахара. Однако популярность приобрела версия, что Мерц и Макрон прятали запрещенные вещества и приспособления для их употребления.

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    28 июня 2025, 18:43 • Новости дня
    В Киеве придумали обидное прозвище Зеленскому за планы с дронами

    Депутат Рады Дубинский назвал Зеленского «Зеледроном I» из-за планов Украины

    В Киеве придумали обидное прозвище Зеленскому за планы с дронами
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заслуживает называться «Зеледроном I» за планы превратить Украину в мирового производителя дронов, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

    Владимир Зеленский планирует сделать Украину мировым производителем дронов, за что, по мнению депутата Верховной рады Александра Дубинского, он заслуживает соответствующего прозвища, передает РИА «Новости».

    Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил в своем Telegram-канале, что из-за этих грандиозных планов «стоит считать нашего лидера императором дронов. Зеледрон I».

    Парламентарию кажется, что подобные амбиции Зеленского связаны с желанием использовать беспилотники против России в очень больших масштабах.

    Украина заявила о планах значительно увеличить число ударов беспилотниками по территории России.

    Зеленский поручил СБУ провести ряд мер для усиления давления на Россию и анонсировал введение новых санкционных и кадровых шагов.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в политическом плане Зеленский уже мертв.

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    28 июня 2025, 14:00 • Новости дня
    Баку выразил протест из-за задержания азербайджанцев в Екатеринбурге

    Tекст: Александра Юдина

    Временный поверенный в делах посольства России в Азербайджане Петр Волоковых был вызван в МИД страны из-за событий в Екатеринбурге.

    Азербайджанская сторона заявила о проведении 27 июня рейдов российскими силовиками в квартирах, в результате чего были задержаны девять граждан Азербайджана, передает ТАСС.

    В пресс-службе МИД Азербайджана отметили, что российской стороне выражен решительный протест по этому поводу.

    По данным Баку, в ходе событий в Екатеринбурге погибли два человека, еще несколько получили травмы.

    Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщал, что мигранты без работы или учебы обязаны покинуть Россию, если не прошли дактилоскопию или не изучают русский язык.

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    28 июня 2025, 15:25 • Новости дня
    Военкор объяснил значение освобождения междуречья Волчьей и Мокрых Ялов

    Военкор Громов: Российская армия приблизилась к освобождению Южного Донбасса

    Военкор объяснил значение освобождения междуречья Волчьей и Мокрых Ялов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Контроль российскими войсками междуречья рек Волчья и Мокрые Ялы в ДНР дает в перспективе полное освобождение Южного Донбасса, а также развитие наступления на Днепропетровскую область, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов. О получении полного контроля над территорией между двумя реками после освобождения села Червоная Зирка сообщило Минобороны.

    «Полный контроль междуречья рек Волчья и Мокрые Ялы на территории Донецкой народной республики (ДНР) дает в перспективе полное и окончательное освобождение Южного Донбасса», – считает военкор Федор Громов.

    По мнению собеседника, стремительная операция по выбиванию противника из населенного пункта Червоная Зирка (с 2016 года переименована киевскими властями в Зирку), возможно, была обусловлена отходом украинских войск после освобождения российской армией сел Ялта и Запорожье. Червоная Зирка находится в Великоновоселковском районе – недалеко от границы с Днепропетровской областью. По данным на 2001 год, там проживало около 150 человек.

    «Украинские войска предприняли отступление, а наши зашли на их плечах. В южной части ДНР остается немного населенных пунктов, которые необходимо освободить. На сегодняшний момент группировка «Восток», условно говоря, уже контролирует 10-15 километров границы ДНР и Днепропетровской области», – добавил спикер.

    По мнению эксперта, ВСУ вряд ли смогут стянуть сюда дополнительные подкрепления, чтобы затормозить продвижение российских войск: «Для украинского командования в приоритете Сумская область, а не Южный Донбасс, где поблизости нет крупных населенных пунктов. Это политический вопрос в первую очередь. На данный момент известно, что ВСУ предпринимают отчаянные атаки в Сумской области с помощью собранных резервов, чтобы попытаться вытеснить нас оттуда, но этого им не удается».

    По его словам, в субботу также появлялась неофициальная информация об освобождении населенного пункта Дачное на территории Днепропетровской области. По мнению эксперта, ВСУ могут попробовать найти резервы для удержания села Новопавловка в Днепропетровской области. Это крупный населенный пункт, в котором, по данным переписи 2001 года, проживало более 3,4 тыс. человек. Сообщения о том, что российские войска могут взять под огневой контроль группировку ВСУ в Новопавловке, начали распространяться на этой неделе после освобождения Ялты на западе ДНР.

    «Так что в ближайшее время есть смысл ожидать дальнейшего продвижения на этом участке, пока есть наступательный потенциал», – добавил Громов.

    О том, что в субботу российские войска выбили противника из Червоной Зирки, расширив зону контроля группировки «Восток» к югу от села Запорожье на территории Донецкой народной республики, сообщило Минобороны России. На этом направлении вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 210 военнослужащих, а также боевые машины, артиллерийские орудия и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

    По данным ведомства, штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады осуществили стремительный рывок на Ялту и, не снижая темпа, вошли в населенный пункт Червоная Зирка и укрепили там свои позиции. «Таким образом, территория междуречья – рек Волчья и Мокрые Ялы – перешла под полный контроль группировки «Восток», – пояснили в Минобороны.

    В течение недели военнослужащие группировки освободили в ДНР несколько населенных пунктов, в том числе Шевченко, Новосергеевку, Ялту и Дылеевку.

    О том, что освобождение Червоной Зирки позволяет российской армии создать плацдарм для продвижения к Днепропетровской области, также заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Действительно, наши войска на этом направлении развивают успех и выходят на административную границу ДНР на стыке с Днепропетровской областью. Естественно, это очередной освобожденный населенный пункт оккупированной территории ДНР. Но и с точки зрения военной тактики и стратегии, естественно, это очередной плацдарм для дальнейшего продвижения», – сказал Марочко ТАСС.

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    28 июня 2025, 14:56 • Новости дня
    Путин: Россия – это страна безграничных возможностей

    Путин принял участие в открытии новых молодежных центров в регионах

    Путин: Россия – это страна безграничных возможностей
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин, выступая на открытии молодежных комплексов в регионах, заявил, что Россия представляет собой страну безграничных возможностей.

    Путин подчеркнул, что и в будущем в стране продолжат предприниматься все усилия для подтверждения этих слов на практике и поздравил граждан с Днем молодежи, передает ТАСС.

    Глава государства принимал участие в открытии молодежных центров сразу в шести регионах страны в режиме видеоконференции и планировал пообщаться с представителями молодежных организаций.

    Новые центры созданы для работы с различными категориями молодежи, включая молодых творцов, жителей малых городов, участников Движения первых и тех, кто нуждается в психологической поддержке.

    Участники встречи обсуждали, как новые возможности в России помогают молодежи реализовывать свои мечты и какие перспективы открывают для них новые центры. Кроме того, праздничные мероприятия проходят по всей стране, их основные темы – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества.

    Главными площадками празднования стали Омск и Пермь, выбранные молодежными столицами России 2025 года.

    Напомним, Путин обратился к выпускникам российских школ, пожелав каждому из них найти и реализовать свое призвание. 27-28 июня в российских школах проводятся выпускные вечера. В субботу в России пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи.

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