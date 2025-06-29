Путин заявил о масштабных задачах для судостроения России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Перед судостроительной отраслью России сегодня стоят масштабные задачи, заявил президент Владимир Путин в поздравлении с Днем кораблестроителя, передает РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что решение этих задач имеет принципиальное значение для безопасности морских рубежей страны и развития флота.

В своем обращении Путин отметил необходимость обновления и расширения производственных мощностей, освоения конкурентных технологий, развития международной кооперации и подготовки квалифицированных кадров. Он особо выделил задачу наращивания флота универсальных атомных ледоколов и судов ледового класса, которые нужны для круглогодичной навигации по Трансарктическому транспортному коридору и Северному морскому пути.

Президент выразил уверенность, что Объединенная судостроительная корпорация и другие предприятия внесут значительный вклад в развитие отрасли. Путин подчеркнул историческую роль судостроения в становлении России как морской державы и усилении ее экономического и оборонного потенциала.

«В проектно-конструкторских бюро и на верфях от Калининграда до Владивостока всегда трудились настоящие, опытные профессионалы, которые создавали боевые корабли, гражданские суда разного назначения: грузовые и пассажирские, рыбопромысловые и научно-исследовательские», – добавил глава государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России спрогнозировал рост грузопотока по Северному морскому пути до 2030 года. Он поручил усилить безопасность и надежность судоходства в Арктике. Владимир Путин отметил важную роль ледокола «Якутия» для обеспечения безопасности судоходства.