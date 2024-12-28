Путин отметил значимость ледокола «Якутия» для безопасности судоходства

Tекст: Дарья Григоренко

«Подчеркну, каждый созданный на отечественных верфях ледокол вносит значимый вклад в повышение безопасности судоходства в Арктике, транспортной доступности этого региона, в обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что подъем флага на «Якутии» проходит в юбилейный для российского атомного ледокольного флота год. Он напомнил, что 65 лет назад, в декабре 1959 года, был спущен на воду ледокол «Ленин». Это было первое в мире гражданское судно с ядерной силовой установкой.

Глава государства отметил, что успешной реализацией этого грандиозного проекта является результат творческого труда ученых, самоотверженной работы корабелов Балтийского завода и специалистов многих других российских компаний. Кроме того, президент выразил благодарность всем, кто принимал участие в создании «Якутии», оснащал его передовыми технологиями, а также использовал новейшие материалы и инженерные решения.

Путин выразил уверенность в том, что «Якутия» укрепит потенциал отечественного атомного флота и поможет решению важных задач, стоящих перед экономикой страны. Он также пожелал всем участникам новых успехов и всего наилучшего.

Напомним, в субботу на третьем серийном ледоколе проекта 22220 «Якутия» в Санкт-Петербурге состоялась церемония поднятия флага России.

В ноябре Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка», что стало частью программы строительства российских ледоколов, играющей важную роль в контексте географии России и развития Арктики и Северного морского пути.