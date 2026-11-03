  • Новость часаПолитолог: Пыточные стали обыденностью для концлагеря «Украина»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Забытый вид вооружений возвращается на новом технологическом уровне
    Политолог: Пыточные стали обыденностью для концлагеря «Украина»
    Европа намерена разместить силы на Украине после окончания конфликта
    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    При атаках ВСУ за три месяца погиб 631 мирный житель России
    Украина заявила о масштабных разрушениях на трех ТЭС
    Лукашенко: Евросоюз снова будет сотрудничать с Россией
    НАТО решило усилить патрулирование Черного моря
    Европу предупредили о рисках победы демократов на выборах в США
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    0 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Президента Польши превратили в «мальчика для битья»

    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

    11 комментариев
    3 ноября 2026, 12:32 • Новости дня

    Лукашенко рассказал о роли Минска в гуманитарной миссии в Алешках

    Лукашенко: Белоруссия помогла гуманитарной операции в Алешках по просьбе Путина

    Tекст: Ольга Иванова

    Минск принял участие в гуманитарной операции в Алешках Херсонской области после обращения президента России Владимира Путина, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

    «Украинцы прямо заявили, что мы примем оттуда людей только с территории Белоруссии... Путин позвонил, говорит: «Надо это сделать, помоги». Я говорю: «Не вопрос. Пожалуйста, в Гомеле примем, обслужим, накормим, помоем, почистим, подлечим, вылечим и отправим, куда надо», – заявил Лукашенко на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, его слова приводит РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова поблагодарила Путина за организацию гуманитарной миссии в Алешках.

    В воскресенье в Кремле положительно оценили проведение этой операции и участие в ней Мелании Трамп.

    Первая леди США назвала успех миссии доказательством возможности достижения устойчивого мира.

    3 ноября 2026, 00:39 • Новости дня
    После отъезда Буданова из «пыточной» «Азова» неизвестные напали на митингующих
    После отъезда Буданова из «пыточной» «Азова» неизвестные напали на митингующих
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Неизвестные мужчины в штатском напали на участников акции протеста возле здания неофициальной тюрьмы первого корпуса национальной гвардии Украины «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, пишут украинские СМИ.

    На место акции протеста прибыли неизвестные мужчины в штатском, которые начали нападать на протестующих. Один из нападавших ударил ногой в живот журналиста. Украинские оппозиционные блогеры заявили о прибытии мужчин по приказу властей для разгона акции протеста.

    Перед этим место инцидента покинул глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). С протестующими он общался на русском языке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в неофициальной тюрьме Нацгвардии в селе Петропавловская Борщаговка обнаружили раненого 14-летнего подростка.

    Силовики открыли огонь у дома в селе Петропавловская Борщаговка во время столкновений с митингующими.

    Неофициальную тюрьму создал первый корпус национальной гвардии «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

    Комментарии (9)
    3 ноября 2026, 01:44 • Новости дня
    Полиция на Украине задержала заявившую о «пыточной» под Киевом женщину-медика

    Tекст: Антон Антонов

    Украинская полиция задержала женщину-медика, рассказавшую о неофициальной тюрьме под Киевом, сообщил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    «На стриме у нас находилась врач, героиня сегодняшнего дня, которая отбила фактически в этом доме, в этой пыточной четырех больных людей. Во время стрима прибыла полиция, врач сообщила, что ее задерживают, и после этого стрим прервался», – сообщил экс-депутат.

    По данным ряда украинских СМИ, женщина якобы не являлась сотрудницей клиники, которую она называла в качестве своего места работы. При этом некоторые издания пишут, что журналистам дана команда по ее дискредитации, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый корпус украинской национальной гвардии «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) создал неофициальную тюрьму для военных в подвале дома в селе под Киевом.

    В корпусе назвали протест у неофициальной тюрьмы саботажем. Неизвестные в гражданской одежде напали на участников акции протеста.

    Комментарии (7)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 23:58 • Новости дня
    В неофициальной тюрьме Нацгвардии под Киевом обнаружили избитого подростка

    Tекст: Антон Антонов

    В неофициальной тюрьме Нацгвардии в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом обнаружили избитого 14-летнего подростка, пишут украинские СМИ.

    Подростка вывели из дома, забрать его дали сестре. Очевидцы рассказали, что ребенка били лопатой, он в плохом состоянии. В Нацгвардии не объяснили, почему ребенок оказался в здании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неофициальную тюрьму для военных в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка создал первый корпус национальной гвардии «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

    Силовики открыли огонь во время столкновений с протестующими.

    Комментарии (5)
    2 ноября 2026, 22:44 • Новости дня
    На Украине признали деградацию энергетики в результате ударов ВС России
    На Украине признали деградацию энергетики в результате ударов ВС России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Энергосистема Украины деградировала, и вернуть ее прежние мощности за счет оперативного ремонта и перераспределения электроэнергии уже не удастся, заявил украинский эксперт Юрий Корольчук. По его словам, энергетикам пришлось с 2022 года сменить несколько схем распределения электричества по стране.

    «Были созданы три схемы – в 2022, 2024 и 2026 годах. Схему, которую создавали в этом году, уже поменяли. Потому что нельзя сказать, что, если удары наносят условно только по Харькову, Киеву, Киевскому региону, Днепру и Одессе, то это не влияет на запад Украины. Затрагивает и ее: энергосистема единая, и изменения в одной ее части сказываются на других», – заявил Корольчук, его слова приводит украинское издание «Страна».

    Эксперт отметил, что главной проблемой энергосистемы стала ее частичная разрушенность. «Это называют деградацией. Что означает – оперативными ремонтами или временными изменениями схемы распределения электроэнергии восстановить прежние мощности уже не получится», – пояснил эксперт.

    После последних ударов по энергообъектам в Киеве остановились ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ, а в столице и области начались экстренные отключения электричества. По данным RT, утром 2 ноября без электричества оставалось 58% территории Киева. На двух линиях киевского метро остановилось движение поездов.

    По сообщению «Военной хроники», беспилотники «Герань» атаковали подстанцию «Новокиевская» в Хотове Киевской области. Подстанция напряжением 330 кВ входит в высоковольтное кольцо столицы. В Днепропетровске, как сообщает канал «Военкоры Русской весны», прекратила работу Приднепровская ТЭС – крупнейший источник электроэнергии в городе.

    Комментарии (3)
    2 ноября 2026, 17:33 • Новости дня
    Эксперт рассказал о применении ВСУ «дронов-ждунов» на дорогах

    Эксперт Кнутов: ВСУ начали использовать новую тактику с дронами на дорогах

    Эксперт рассказал о применении ВСУ «дронов-ждунов» на дорогах
    @ Ashley Chan/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Появление на проезжей части якобы сбитых украинских дронов, детонирующих при приближении объекта, свидетельствует о новой тактике Вооруженных сил Украины по применению «дронов-ждунов», заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, вооруженные силы Украины начали использовать новую тактику применения так называемых «дронов-ждунов», оставляя их на проезжей части под видом сбитых аппаратов, пишет «Газета.Ru».

    «Это новое применение дронов-ждунов. Раньше дроны-ждуны помещали либо в траве, либо на деревьях, либо на крыше дома. А теперь вот уже непосредственно на дороге», – заявил Кнутов.

    Аналитик добавил, что подобные беспилотники способны детонировать при появлении человека или транспортного средства. Для этого устройства могут оборудовать микрофонами или датчиками движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военнослужащий группировки «Восток» с позывным Софон сообщил о новой тактике ВСУ с подвешиванием беспилотников на линиях электропередачи.

    В пятницу расчеты ударных дронов «Молния-2» группировки войск «Север» применили новую тактику двойного удара для уничтожения замаскированной техники украинской армии в Харьковской области.

    В среду оператор-техник расчета БПЛА сообщил о выявлении позиций ВСУ в Харьковской области по дымке от выстрелов, перемещениям и оставленному мусору.

    Комментарии (5)
    3 ноября 2026, 03:18 • Новости дня
    Стали известны представители США на переговорах по Украине в Абу-Даби

    Reuters: Уиткофф и Кушнер будут представлять США на переговорах в Абу-Даби

    Стали известны представители США на переговорах по Украине в Абу-Даби
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Вероятно, представлять США на переговорах по Украине в Абу-Даби будут спецпосланник президента страны Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер, передает Reuters.

    «Ожидается, что ведущие американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер будут представлять США в Абу-Даби», – сообщил Reuters высокопоставленный американский чиновник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о проведении рабочих переговоров между Россией и Украиной при посредничестве Соединенных Штатов 10–11 ноября в Абу-Даби.

    В воскресенье помощник президента Юрий Ушаков заявил о необходимости проведения первых раундов переговоров по украинскому конфликту в трехстороннем формате.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о важности взаимных гарантий безопасности России и Украины при урегулировании конфликта.

    Комментарии (2)
    3 ноября 2026, 10:52 • Новости дня
    The Guardian: Европа намерена разместить силы на Украине после окончания конфликта
    The Guardian: Европа намерена разместить силы на Украине после окончания конфликта
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Британия, Франция и другие европейские страны намерены предоставить Киеву надежные гарантии безопасности вне НАТО после окончания конфликта с Россией. Коалиция планирует разместить военных на Украине и разрешить им открывать ответный огонь в случае нападения со стороны российских сил, пишет The Guardian.

    Британо-французские стабилизационные силы не будут полагаться на американские системы или технологии, такие как Starlink компании Илона Маска, и будут состоять почти исключительно из европейцев. Военные планируют действовать в оборонительном ключе, однако готовы защищаться в случае атак во время возможной миротворческой миссии после прекращения огня.

    «Понятно, что мы будем защищать наши силы от любой агрессии», – заявил The Guardian знакомый с планами западный чиновник.

    В конце месяца в Польше пройдут учения Koalicja с участием 11 стран, на которых европейские военные отработают быстрое развертывание на Украине в случае окончания конфликта. В проверке многонациональных сил примут участие 2,8 тыс. солдат, моряков и летчиков. Франция предоставит 1,5 тыс. военнослужащих, а Британия – 300 солдат.

    Командующий коалиционными силами генерал-лейтенант Том Бейтман отметил, что Британия, Франция и другие европейские страны намерены предоставить Киеву надежные гарантии безопасности после прекращения боевых действий. Он подчеркнул, что эти силы не относятся к НАТО и будут действовать вне западного военного альянса при минимальной или нулевой поддержке США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце военнослужащие из стран коалиции желающих запланировали отработать в Польше переброску контингента на Украину. В январе премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о намерении Лондона и Парижа создать военные базы на украинской территории в случае прекращения огня. В прошлом году Париж и Лондон рассмотрели возможность отправки военных на Украину для обеспечения безопасности.

    Комментарии (17)
    3 ноября 2026, 02:31 • Новости дня
    Уиткофф: Переговоры России и Украины при участии США состоятся 10-11 ноября
    Уиткофф: Переговоры России и Украины при участии США состоятся 10-11 ноября
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты выступят посредником на рабочих переговорах между Россией и Украиной, которые пройдут 10–11 ноября в Абу-Даби, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

    «Соединенные Штаты выступят посредником в переговорах на рабочем уровне между Украиной и Россией 10–11 ноября в Абу-Даби», – сообщил Уиткофф в Х.

    По его словам, дискуссии будут сосредоточены на механизмах послевоенной безопасности, деэскалации, гуманитарных усилиях и следующих шагах к миру.

    Кроме того, американские переговорщики на этой неделе встретятся в Брюсселе с представителями Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины, архитектуру послевоенной безопасности Европы и экономические возможности для поддержки восстановления Украины.

    Уиткофф добавил, что США надеются развить прогресс, достигнутый в Киеве, Осло и Петербурге, на пути к всеобъемлющему мирному соглашению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о начале согласования с американской стороной даты проведения трехсторонних переговоров с участием США и Украины в Абу-Даби.

    Он назвал планируемые трехсторонние переговоры решающими для судьбы происходящих событий.

    Комментарии (3)
    3 ноября 2026, 09:50 • Новости дня
    Российские военные нанесли массированный удар по электростанциям Украины
    Российские военные нанесли массированный удар по электростанциям Украины
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетического комплекса и портовой инфраструктуре Украины, сообщило Минобороны.

    Удар наносился высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотными аппаратами по объектам энергетического комплекса Украины в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Кроме того, атаке подверглась портовая инфраструктура в Одесской области, указало ведомство в Max.

    В Винницкой области поражена Ладыжинская тепловая электростанция (ТЭС). В Днепропетровской области удары пришлись по Криворожской и Приднепровской ТЭС.

    В Харьковской области поражены Харьковская ТЭС, а также электроподстанции Змиевская и Лосево. В военном ведомстве отметили, что эти объекты обеспечивали электроэнергией предприятия военной промышленности и подразделения украинской армии.

    В Одесской области поражена портовая инфраструктура в Килии, задействованная в военных целях. В порту Южный и акватории Черного моря поражены два сухогруза, которые доставляли военное имущество и грузы двойного назначения для вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о пожарах на двух объектах критической инфраструктуры в Житомирской области.

    В понедельник украинский эксперт Юрий Корольчук заявил о необратимой деградации украинской энергосистемы.

    В пятницу Министерство обороны сообщило о массированном ударе по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины.

    Комментарии (2)
    3 ноября 2026, 08:21 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по портам и энергообъектам Украины
    ВС России нанесли массированный удар по портам и энергообъектам Украины
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России применили высокоточное оружие и ударные беспилотники для массированного удара по объектам энергетики и портовой инфраструктуре Украины, сообщило Минобороны.

    В ночь на вторник российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками большой дальности по целям на Украине, указало ведомство в Max.

    В результате атаки были поражены объекты энергетического комплекса в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях. В военном ведомстве уточнили, что эти объекты обеспечивали электроэнергией предприятия военной промышленности и украинскую армию.

    Кроме того, российские военные нанесли удары по портовой инфраструктуре в Одесской области и морским судам, которые использовались Вооруженными силами Украины в военных целях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минобороны сообщило об ударах российских беспилотников по четырем локомотивам в Сумах, Днепропетровске и Харьковской области.

    В воскресенье ВС России нанесли удар по морскому судну с военными грузами для украинской армии юго-западнее Одессы.

    В пятницу российские войска поразили объекты военно-промышленного комплекса и энергетики Украины.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 09:31 • Новости дня
    МИД назвал пыточные тюрьмы на Украине системным явлением

    Мирошник: Пыточные тюрьмы на Украине являются системным явлением

    МИД назвал пыточные тюрьмы на Украине системным явлением
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что бунт украинской общественности из-за существования тюрем и пыточных для насильно мобилизованных граждан был ожидаемым событием.

    Мирошник заявил, что власти киевского режима прекрасно осведомлены о целой системе подобных мест удержания людей, поэтому недовольство родственников смогло прорваться на территорию столицы, передает РИА «Новости».

    «То, что через несколько часов туда примчались и руководитель нацгвардии Украины, и глава офиса Зеленского, говорит, что власть киевского режима прекрасно осведомлена о целой системе таких ям, зинданов, тюрем, которые существуют на территории Украины», – заявил Мирошник.

    Дипломат также задался вопросом о том, как международные правозащитные организации ведут свою работу, если не замечают мест истязаний граждан. Он назвал эти структуры деградировавшими до украинских пропагандистов.

    В понедельник вооруженные мужчины удерживали около 40 человек в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области. По словам главы Нацгвардии Украины Александра Пивненко, в подвале находились военнослужащие, включая самовольно оставивших часть солдат.

    Первый корпус украинской национальной гвардии «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) создал неофициальную тюрьму для военных в подвале дома в селе под Киевом.

    Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко признал наличие мобилизованных в подвале дома под Киевом.

    Украинская полиция задержала женщину-медика, рассказавшую о неофициальной тюрьме под Киевом.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что власть Владимира Зеленского держится на неофициальных тюрьмах, которых на Украине множество.

    Комментарии (5)
    2 ноября 2026, 20:24 • Новости дня
    Под Киевом произошла потасовка возле неофициальной тюрьмы Нацгвардии Украины
    Под Киевом произошла потасовка возле неофициальной тюрьмы Нацгвардии Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Петропавловской Борщаговке под Киевом люди собрались у частного дома, где, по их утверждению, действовала неофициальная тюрьма Нацгвардии Украины и насильно удерживались несколько десятков мужчин, включая военнослужащих, самовольно оставивших воинские части (СЗЧ).

    По словам собравшихся, сообщают украинские СМИ, ранее к дому привозили мужчин со связанными руками. Одна из женщин рассказала, что внутри находится ее муж, самовольно оставивший воинскую часть, а за его освобождение потребовали деньги. К остальным удерживаемым в доме мужчинам применялось физическое насилие.

    После потасовки и прибытия полиции в дом прошла врач скорой помощи. По ее оценке, внутри находились от 25 до 30 мужчин. Врач показала видеозаписи с пострадавшими и сообщила, что четверо мужчин находятся в тяжелом состоянии, у одного из них – перелом позвоночника.

    На одной из записей, опубликованных в соцсетях, мужчина жалуется на сильную боль в животе, высокую температуру, озноб и головокружение. На его лице видны следы побоев.

    В полиции Киевской области отвергли сообщения о незаконном удержании людей. По версии ведомства, в здании на законных основаниях находятся военнослужащие Нацгвардии. Мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности объекта, заявил, что там содержатся в том числе фигуранты уголовных дел о самовольном оставлении части.

    Прибывший на место командующий Нацгвардией Украины генерал Пивненко подтвердил, что четверых мужчин доставили в больницу. По его словам, их задержали после самовольного ухода из воинских частей, а остальные находившиеся в доме мужчины служат в Нацгвардии. На вопрос о происхождении синяков и других следов побоев генерал не ответил, передает украинское издание «Страна.ua».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье командование Государственной пограничной службы Украины начало перебрасывать на передовые позиции в Харьковской области офицерский состав для предотвращения случаев бегства солдат.

    В субботу военный эксперт Андрей Марочко сообщил о разрешении командования ВСУ солдатам убивать сослуживцев за попытки сбежать с позиций.

    На прошлой неделе в российских силовых структурах зафиксировали массовое дезертирство солдат новосформированной 55-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сумской области.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 22:31 • Новости дня
    Фракция АдГ потребовала прекратить помощь Украине и сблизиться с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Внешнеполитическое крыло фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге выпустило программный документ с требованием полностью остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией, сообщает dpa.

    Авторами документа с призывом прекратить военную и финансовую помощь Киеву выступили руководители внешнеполитического крыла фракции Маркус Фронмайер, Штефан Койтер и Герольд Оттен, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство dpa.

    Парламентарии потребовали отменить экономические санкции против России и возобновить работу уцелевшей нитки газопроводов «Северный поток» через Балтийское море.

    В тексте также указывается, что Украина должна вернуться к нейтральному статусу. Депутаты исключили возможность членства страны в НАТО или Евросоюзе.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о поддержке дальнейшей помощи Киеву лишь десятой частью немцев.

    В сентябре политическая сила внесла в парламент инициативу с требованием полностью прекратить военную и финансовую поддержку Украины.

    В Кремле позитивно оценили призывы немецкой партии к налаживанию отношений с Россией.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 08:58 • Новости дня
    Захарова заявила о множестве пыточных на Украине

    Захарова: На Украине создано множество пыточных

    Tекст: Вера Басилая

    Власть Владимира Зеленского держится на неофициальных тюрьмах, которых на Украине множество, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг пыточной под Киевом, передает РИА «Новости».

    «Таких пыточных на Украине много. Именно на них и держится власть Зеленского», – заявила Захарова.

    Тюрьму для военных в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка создал первый корпус национальной гвардии «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

    Во вторник покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил об избиениях и обстрелах протестующих у неофициальной тюрьмы первого корпуса национальной гвардии Украины «Азов» в Киевской области. В тот же день украинская полиция задержала женщину-медика, рассказавшую о неофициальной тюрьме под Киевом.

    Между тем командир «Азова» Денис Прокопенко обвинил участников акции протеста в саботаже и создании выгодной для России картинки.

    Комментарии (3)
    3 ноября 2026, 10:55 • Новости дня
    При атаках ВСУ за три месяца погиб 631 мирный житель России

    МИД: При атаках ВСУ с июля по сентябрь погиб 631 мирный житель России

    При атаках ВСУ за три месяца погиб 631 мирный житель России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил, что с июля по сентябрь в результате атак украинских военных погиб 631 мирный житель, в том числе 42 ребенка.

    «Всего за три месяца на совести украинских боевиков смерть 631 мирного жителя», – заявил Мирошник. По его словам, за этот период от действий украинских военных пострадали 265 несовершеннолетних, из которых 42 ребенка были убиты, а 223 получили ранения, передает РИА «Новости».

    Дипломат добавил, что за прошедшие три месяца украинские войска не менее 117 раз атаковали гражданские автобусы, включая школьные, городские и междугородние рейсы. В результате этих ударов погибли 34 мирных жителя, еще 282 человека пострадали, среди них 15 детей.

    Мирошник подчеркнул, что из-за высокой интенсивности обстрелов власти некоторых прифронтовых городов были вынуждены приостановить регулярное автобусное сообщение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник два мирных жителя погибли в результате атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ по территории Донецкой народной республики.

    Глава ДНР Денис Пушилин назвал победу России единственной возможностью прекратить военные преступления украинской армии.

    Комментарии (3)
    Главное
    Захарова: Власть Зеленского держится на пыточных тюрьмах
    Карибские нации потребовали от Британии репараций
    Опросы предрекли демократам разгромную победу на выборах в Конгресс США
    Фетисов назвал спектаклем реакцию Запада на допуск российских хоккеистов
    Индия запланировала закупить у России 52 комплекса «Панцирь-С1М»
    Межрелигиозный совет выступил против товарного знака «Архангел спецназа»
    Аллегрова продала квартиру-«шубохранилище» за 75 млн рублей

    Турция заигрывает с южнокорейским конкурентом Росатома

    Пока Россия готовится к концу года запустить первый энергоблок турецкой АЭС, Анкара уже договаривается о строительстве второй станции. Однако не с Россией, а с Южной Кореей. Турция планирует построить еще две АЭС вдобавок к первой, которую строит Росатом. Достанутся ли следующие атомные проекты России? И зачем Турция плодит конкурентов? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

    Перейти в раздел

    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

    Перейти в раздел

    Забытый вид вооружений возвращается на новом технологическом уровне

    Похоже, мы стоим на пороге возрождения почти забытого класса вооружений – дальнобойной крупнокалиберной зенитной артиллерии. Еще несколько десятилетий назад она была вытеснена зенитно-ракетными комплексами. Почему сегодня возникла необходимость возвращения зениток классического образца и благодаря чему становится возможным само их создание? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как отдыхаем на Новый год 2027: график праздников

      Правительство утвердило календарь выходных на предстоящие новогодние праздники. Россиян ждут длинные каникулы, а с помощью нескольких дней отпуска отдых можно продлить больше чем на две недели.

    • Выплаты работающим пенсионерам в 2026 году: как оформить доплату к пенсии и что положено после увольнения

      Пенсионеры, которые продолжают трудиться, получают пенсию на особых условиях: часть надбавок сохраняется, часть оформляется по заявлению, а некоторые доплаты становятся доступны только после ухода с работы. Какие выплаты положены работающим пенсионерам, как увеличить пенсию, не увольняясь, и что меняется при увольнении или сокращении?

    • Церковные праздники в ноябре 2026 года: православный календарь, главные даты и Рождественский пост

      В ноябре 2026 года православные верующие отметят празднование Казанской иконы Божией Матери 4 ноября, Димитриевскую родительскую субботу 7 ноября, день памяти великомученика Димитрия Солунского 8 ноября и Собор Архистратига Михаила 21 ноября. В конце месяца, 28 ноября, начнется Рождественский пост, который продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. При этом двунадесятых праздников в ноябре нет: следующий такой праздник, Введение во храм Пресвятой Богородицы, приходится на 4 декабря. Рассказываем, какие церковные праздники будут в ноябре 2026 года, когда родительская суббота и какие дни будут постными.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации