Лукашенко рассказал о роли Минска в гуманитарной миссии в Алешках

Лукашенко: Белоруссия помогла гуманитарной операции в Алешках по просьбе Путина

Tекст: Ольга Иванова

«Украинцы прямо заявили, что мы примем оттуда людей только с территории Белоруссии... Путин позвонил, говорит: «Надо это сделать, помоги». Я говорю: «Не вопрос. Пожалуйста, в Гомеле примем, обслужим, накормим, помоем, почистим, подлечим, вылечим и отправим, куда надо», – заявил Лукашенко на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, его слова приводит РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова поблагодарила Путина за организацию гуманитарной миссии в Алешках.

В воскресенье в Кремле положительно оценили проведение этой операции и участие в ней Мелании Трамп.

Первая леди США назвала успех миссии доказательством возможности достижения устойчивого мира.