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Лукашенко рассказал о роли Минска в гуманитарной миссии в Алешках
Лукашенко: Белоруссия помогла гуманитарной операции в Алешках по просьбе Путина
Минск принял участие в гуманитарной операции в Алешках Херсонской области после обращения президента России Владимира Путина, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Украинцы прямо заявили, что мы примем оттуда людей только с территории Белоруссии... Путин позвонил, говорит: «Надо это сделать, помоги». Я говорю: «Не вопрос. Пожалуйста, в Гомеле примем, обслужим, накормим, помоем, почистим, подлечим, вылечим и отправим, куда надо», – заявил Лукашенко на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, его слова приводит РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова поблагодарила Путина за организацию гуманитарной миссии в Алешках.
В воскресенье в Кремле положительно оценили проведение этой операции и участие в ней Мелании Трамп.
Первая леди США назвала успех миссии доказательством возможности достижения устойчивого мира.