Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.3 комментария
В Петербурге на атомном ледоколе «Якутия» подняли российский флаг
На третьем серийном ледоколе проекта 22220 «Якутия» в Санкт-Петербурге состоялась церемония поднятия флага России, подчеркнув завершение строительства этого важного судна на Балтийском заводе.
На Балтийском заводе в Петербурге состоялась торжественная церемония поднятия флага России на универсальном атомном ледоколе проекта 22220 «Якутия». Это судно стало четвертым в серии, которое строится по заказу госкорпорации «Росатом». Оно было заложено в мае 2020 года и спущено на воду в ноябре 2022 года, передает ТАСС.
Ледокол «Якутия», оснащенный двухреакторной ядерной установкой РИТМ-200, обладает тепловой мощностью каждой реакторной установки в 175 МВт и сроком службы реакторов в 40 лет. Мощность судна на валах составляет 60 МВт.
С «Балтийского завода» с 2016 года уже сошли на воду и активно работают в Северном морском пути такие ледоколы, как «Арктика», «Сибирь» и «Урал». В ноябре спустили «Чукотку», а в будущем ожидается строительство атомоходов «Ленинград» и «Сталинград».
Ранее гендиректор ОСК Андрей Пучков сообщил, что корпорация планирует до 2030 года передать семь атомных ледоколов, что позволит укрепить ледокольную группировку России.
В ноябре Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка», что стало частью программы строительства российских ледоколов, играющей важную роль в контексте географии России и развития Арктики и Северного морского пути.