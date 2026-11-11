Назван кандидат на пост пресс-секретаря Белого дома

Fox News: Радиоведущий Фергюсон может стать пресс-секретарем Белого дома

Tекст: Антон Антонов

По данным Fox News, администрация президента США планирует в ближайшее время выбрать нового пресс-секретаря, который нарушит устоявшиеся шаблоны.

«Его имя называли президенту многие люди», – сообщил источник, близкий к главе государства.

Собеседник издания пояснил, что в Белом доме склоняются к выбору мужчины на эту должность. Фергюсон является консервативным комментатором, ведущим общенационального радиошоу и экспертом на телеканале CNN.

При этом окончательное решение еще не принято. Источник отметил неполную уверенность Белого дома в этой идее, однако добавил, что Фергюсон активно добивается получения должности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе неожиданностью для окружения президента США стала отставка пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ее место заняла Кэти Захария, которая покинула пост через пять дней после назначения. Должность пресс-секретаря остается вакантной после ухода Захарии.